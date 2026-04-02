Camisa do UberLÂNDIA com a nova grafia do nome por causa de contrato de patrocínioDivulgação
Já viu isso? Clube mineiro muda nome para destacar novo patrocinador
Comunicações oficias e camisa do Uberlândia passam a ter nova grafia após acordo
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Rubro-Negro, que ainda teve um expulso no início do segundo tempo, foi facilmente derrotado pelo Bragantino
Neymar recebe o terceiro cartão amarelo e está fora de Flamengo x Santos
Ele recebeu a punição já na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o Remo
Flamengo perde para o Bragantino e vê invencibilidade com Leonardo Jardim acabar
No início do segundo tempo, Pulgar ainda foi expulso e deixou o Rubro-Negro com um a menos
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Glorioso confirmou a mudança nesta quinta-feira (2)
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Ele havia sido punido com quatro jogos de suspensão
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