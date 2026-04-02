Camisa do UberLÂNDIA com a nova grafia do nome por causa de contrato de patrocínio - Divulgação

Camisa do UberLÂNDIA com a nova grafia do nome por causa de contrato de patrocínioDivulgação

Publicado 02/04/2026 13:58

O Uberlândia agora se chama UberLÂNDIA. A nova grafia, que passa a valer nos uniformes e em todas as comunicações oficiais e perfis nas redes sociais, faz parte de um acordo de patrocínio no qual o clube mineiro vendeu o naming rights (direito ao nome) à Uber.



Pelo contrato válido até o fim de 2026, entretanto, o nome oficial e a razão social não sofrem alteração. Ainda assim, a novidade surpreende pelo ineditismo da ação.



Na prática, o UberLÂNDIA muda seu nome para a torcida e o público em geral após mais de 100 anos. Fundado em 1922, o clube mineiro estreia a novidade no uniforme no sábado (4), pela primeira rodada da Série D, contra o Abecat-GO.

“O nosso time sempre teve muito orgulho do seu nome e da ligação com a cidade. Agora, ao lado da Uber, damos um passo importante para transformar essa identidade em uma parceria concreta, que amplia nossa visibilidade e abre novas oportunidades de negócios para o clube e benefícios para a torcida. É uma união que respeita a tradição e, ao mesmo tempo, aponta para o futuro”, afirmou o presidente da SAF do UberLÂNDIA, Fábio Mineiro.



O contrato de patrocínio ainda prevê o lançamento de uma camisa retrô exclusiva em edição limitada. Nas costas, o número 84 está estampando, em referência ao histórico título da Taça de Prata (Série B) de 1984.