Leonardo Jardim, em coletiva após o jogo contra o Santos - Reprodução / Flamengo TV

Leonardo Jardim, em coletiva após o jogo contra o SantosReprodução / Flamengo TV

Publicado 05/04/2026 20:53 | Atualizado 05/04/2026 21:20

Rio — O técnico Leonardo Jardim elogiou a postura dos jogadores do Flamengo na vitória por 3 a 1 contra o Santos, na noite deste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador exaltou como o time desgastou o adversário ao longo da primeira etapa e aproveitou as oportunidades no segundo tempo para virar o confronto.



"Eu falei aos jogadores no fim do jogo e disse: 'Só foi possível um segundo tempo determinante como esse porque na primeira parte, as nossas dinâmicas, atitude e pressão fizeram o adversário correr e ele não conseguiria aguentar o jogo todo'. Falei com o treinador [Cuca], que disse: 'Na segunda parte, não tínhamos pernas para andar atrás de vocês'. É o que disse aos jogadores: com o nosso elenco, com as funções que temos, temos que colocar logo no início uma intensidade dessa forma no jogo e provocar desgaste ao adversário", disse.



Jardim relembrou o jogo contra o Bragantino, admitindo uma atuação abaixo do esperado, e destacou as adversidades que a equipe enfrentou para conseguir sair com os três pontos.

"Muitas vezes não vamos fazer o gol, muitas vezes vamos fazer, porque tivemos duas situações na cara do gol que acabamos por não fazer, a bola não foi no gol, mas provocamos um desgaste no adversário, quando na segunda parte, voltamos ao jogo e continuamos com o mesmo estigma, mesma intensidade, mesmo com o gol anulado, mesmo com o jogo ficando interrompido por cinco minutos, mesmo com a equipe sofrendo o gol, fomos capazes de fazer três gols e ganhar. Por isso, os jogadores estão de parabéns. Além da vitória, foi uma atitude magnífica."



O técnico também elogiou o ambiente no estádio. "Foi magnífico, com as famílias, as pessoas apoiando a equipe o tempo todo. Relembrar que no último jogo, a equipe não teve uma apresentação satisfatória, e o apoio da nossa torcida foi durante toda a partida. Por isso, é importante, eles chamam de 12º jogador, e importante para nós", disse.



Jardim falou da importância de Bruno Henrique para o elenco e o avaliou como um dos jogadores mais importantes do clube na última década. "É um jogador que pode fazer no ataque três posições, por fora, por dentro, por dentro como segundo, na frente. Muda um pouquinho pelas características do jogo", analisou.

Arrascaeta também foi um dos assuntos da coletiva. O português analisou o momento do atleta e garante que ele irá melhorar de rendimento. "Eu conheço muito bem o Arrascaeta. Ano passado ele fez uma temporada fantástica, onde também começou com meio gás e depois foi desenvolvendo. Eu tenho certeza que ele vai melhorar. Ele é um jogador importante, iniciando as partidas ou vindo do banco, ele é um jogador talentoso que pode ser decisivo quando estiver em seu melhor momento. A gente gosta, o staff e toda a torcida", afirmou.

O técnico comentou sobre a importância da Copa Libertadores e a exigência do Flamengo jogar todos os campeonatos para ganhar. "A dimensão nacional e internacional do Flamengo é tão grande que a nossa responsabilidade é jogar para ganhar todos os títulos, dentro e fora do país. Temos a Copa do Brasil, Libertadores, campeonato nacional, isso são três provas que nós temos a responsabilidade de jogar para ganhar. O Flamengo, nos outros cinco anos, não tem ganho sempre desde 2019, mas tem a responsabilidade de, porque montamos elenco para isso."

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Cusco, no Peru, na próxima quarta-feira (8), às 21h30, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores.