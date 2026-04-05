Pedro comemora 161º gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora 161º gol pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/04/2026 20:00





"As coisas sempre aconteceram naturalmente na minha vida. Eu nunca fiquei ansioso por conta disso, mas focado em cada jogo, em dar o meu melhor, em fazer gol a cada dia e hoje, graças a Deus, eu pude fazer mais um e continuar trabalhando para evoluir em um dia especial, um dia de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Hoje é comemorar em dobro", disse. Rio — Uma noite para ficar marcada na trajetória de Pedro. O centroavante marcou na vitória contra o Santos por 3 a 1 , na noite deste domingo (5), no Maracanã, e chegou aos 161 gols pelo Flamengo, tornando-se o artilheiro do clube no século 21, empatado com Gabriel Barbosa. Em entrevista ao "SporTV" após o duelo, o atacante celebrou a marca."As coisas sempre aconteceram naturalmente na minha vida. Eu nunca fiquei ansioso por conta disso, mas focado em cada jogo, em dar o meu melhor, em fazer gol a cada dia e hoje, graças a Deus, eu pude fazer mais um e continuar trabalhando para evoluir em um dia especial, um dia de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Hoje é comemorar em dobro", disse.

Pedro também destacou que todo gol, para ele, "é especial". O de hoje teve um valor diferente por causa do momento que o Rubro-Negro vivia na partida, perdendo por 1 a 0 em casa.



"Hoje, pela forma que tava o jogo, a gente perdendo e graças a Deus, um gol importante. Mas todo gol é importante. Realmente a gente esteve muito abaixo no jogo passado e hoje, graças a Deus, voltamos a ser o Flamengo, a ser quem a gente é, e graças a Deus, saímos com a vitória, com um jogo muito bom. Agora é continuar trabalhando para continuar evoluindo e fazer mais pelo Flamengo."

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Jorginho e Pedro se elogiam

O meia Jorginho, autor de um dos gols na vitória rubro-negra, participou da coletiva e, aos risos, rasgou elogios a Pedro. "Ele merece tudo. Um cara muito do bem, que é só um prazer estar sempre ao entorno, porque é uma pessoa que traz uma energia muito positiva, trabalha muito, é um exemplo pra muita gente e merece tudo que vem conquistando. Garoto de ouro, torço muito por ele e todo mundo torce", afirmou.

O centroavante retribuiu os comentários. "Tem essa frieza do Jorginho ali no pulinho. Diferenciado, a qualidade incrível também. E como eu falo, é um prazer aqui estar com ele, não só com ele, mas todo o elenco. Espero que a gente possa continuar vencendo. Quando ele chegou, eu falei que a gente ia vencer junto, e graças a Deus, a gente vem conquistando as coisas e trabalhando de forma humilde, em grupo e continuar nessa pegada que eu tenho certeza que a gente vai ter mais títulos aí pela frente", concluiu.

Próximo compromisso

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Cusco, no Peru, na próxima quarta-feira (8), às 21h30, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores.