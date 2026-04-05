Everton Cebolinha em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Não há previsão de retorno do jogador aos gramados. Contra o Bragantino, ele entrou no início da segunda etapa e atuou até o fim da partida.
Esta será a quarta ausência confirmada do Flamengo. A equipe também não contará com Erick Pulgar, suspenso após expulsão, além de Saúl e Alex Sandro, que seguem lesionados. Por outro lado, terá os retornos de Arrascaeta, Léo Pereira e Varela, que foram desfalques no último jogo.
Everton Cebolinha foi contratado em 2022 por cerca de R$ 70 milhões e alternou momentos no clube carioca. Ele fez parte do elenco em conquistas importantes, como as Libertadores de 2022 e 2025, o Campeonato Brasileiro de 2025 e as Copas do Brasil de 2022 e 2024.
No total, o atacante soma 184 partidas, com 21 gols e 25 assistências pelo Flamengo desde sua chegada.
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