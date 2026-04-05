Rio — O Flamengo venceu o Santos de virada por 3 a 1 na noite deste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro abriu o placar com Lautaro Díaz no início do segundo tempo, e o Rubro-Negro pressionou e conseguiu o empate com gol de Pedro, que chegou aos 161 gols pela equipe, tornando-se o artilheiro do clube no século 21, ao lado de Gabriel Barbosa. Jorginho, de pênalti, garantiu a virada e Lucas Paquetá marcou já no fim.
Com o resultado, o time de Leonardo Jardim sobe para a 4ª colocação, na zona de classificação direta à Libertadores, com 17 pontos. Já a equipe de Cuca cai para o 14º lugar.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Cusco, no Peru, na quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. No mesmo dia, o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca, no Equador, às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana.
O Flamengo começou a partida tendo mais posse de bola, e o Santos tentando pressionar a saída de bola do Rubro-Negro. Na primeira boa chegada dos cariocas, aos 7 minutos, Carrascal abriu para Varela, que cruzou para Arrascaeta resvalar de cabeça. Depois, o lateral-direito recebeu em profundidade na área e cruzou para Pedro, mas Lucas Veríssimo cortou para escanteio.
A equipe paulista, então, diminuiu a intensidade na marcação, e o time de Leonardo Jardim aumentou o domínio da posse de bola, mas com dificuldades na criação. Aos 17 minutos, Samuel Lino recebeu bom lançamento pela esquerda, mandou na área e Varela cabeceou para fora. O Santos finalizou pela primeira vez com Escobar, que recebeu no lado direito da defesa do Flamengo e chutou para fora. Os visitantes passaram a ensaiar mais chegadas. Depois, no mesmo setor, Lautaro Díaz passou para Thaciano, que mandou à direita do gol de Rossi.
O Flamengo respondeu às investidas do Santos aos 36 minutos, com Carrascal arrancando na intermediária e chutando por cima do gol de Gabriel Brazão, mesmo com as opções de Arrascaeta e Samuel Lino, abertos. O Alvinegro respondeu com Barreal recebendo cruzamento na área, e Varela cortando no último instante. O Rubro-Negro continuava com mais posse, mas as chegadas ao ataque acabavam esbarrando na defesa santista. A torcida flamenguista vaiou o time após o apito final do primeiro tempo.
O Santos abriu o placar logo aos dois minutos do segundo tempo. Lautaro Díaz recebeu lançamento de Christian Oliva, arrancou no contra-ataque, limpou a marcação de Léo Ortiz e chutou sem chance para Rossi. O Flamengo tentou responder com Léo Pereira cobrando falta. A bola passou perto do travessão, assustando Gabriel Brazão.
Aos nove minutos, Arrascaeta cobrou falta na área e a bola sobrou para Léo Ortiz, que chutou para marcar o gol, mas o VAR anulou a jogada, alegando impedimento do defensor rubro-negro no início do lance. O jogo ficou paralisado por cerca de cinco minutos, com os jogadores do Flamengo questionando a marcação, observando o replay que passava no telão do estádio. Na sequência, o Santos chegou novamente com perigo: Barreal, pela esquerda da área, cruzou rasteiro na área, mas Jorginho mandou para escanteio.
O Rubro-Negro empatou a partida logo depois, aos 18 minutos. Após boa troca de passes, Carrascal recebeu pela esquerda e cruzou para Pedro cabecear ao fundo das redes. E na sequência, em outro cruzamento na área santista, Arrascaeta foi agarrado por Barreal e sofreu o pênalti. Jorginho cobrou e virou o duelo.
Aos 28 minutos, Jorginho lançou para Bruno Henrique, que escapou da marcação e chutou na trave. No rebote, Arrascaeta chutou para fora. Apesar do susto, o lance foi parado por impedimento. O Flamengo fez o terceiro aos 43 minutos: Plata conduziu a bola na entrada da área e tocou para Lucas Paquetá, que tocou com categoria à direita do gol de Brazão.
O jogo teve 12 minutos de acréscimo. O Santos tentou chegar com Moisés, que chutou de longe, gerando uma ótima defesa de Rossi, e Lucas Veríssimo, que cabeceou com perigo, obrigando Varela a desviar a bola quase de dentro do gol. Ainda deu tempo para o Flamengo chegar novamente com perigo: em contra-ataque, De la Cruz tocou para Plata acertar a trave.
