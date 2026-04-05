Leonardo Jardim tem um título, três vitórias e dois emaptes em um mês no comando do Mengão - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim tem um título, três vitórias e dois emaptes em um mês no comando do MengãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/04/2026 08:45

Rio - Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (5), em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro busca voltar a vencer após derrota e encostar no G4.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão da Globo (Tv aberta) Premiere (Pay-per-view) e Ge TV (Youtube).

Como chega o Flamengo:

O Flamengo chega para o duelo pressionado. A equipe perdeu por 3 a 0 para o Bragantino, fora de casa, no Estádio Cícero de Souza Marques, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pitta, Gabriel e Lucas Barbosa marcaram para o time da casa. A partida ainda contou com a expulsão de Erick Pulgar no início da segunda etapa. No momento, o Rubro-Negro ocupa a sétima colocação, com 14 pontos.



Para o duelo, o técnico Leonardo Jardim terá retornos importantes. Léo Pereira, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta e Evertton Araújo, que não atuaram contra o Bragantino, devem voltar ao time titular. Por outro lado, Pulgar será desfalque por suspensão.

Como chega o Santos:

Santos vem para o duelo após vencer na última rodada. A equipe derrotou por 2 a 0 o Remo na última quinta-feira (2), na Vila Belmiro com gols de Thaciano e Moisés. A equipe tem apenas uma derrota nos últimos seis jogos. No momento o clube ocupa a 14 colocação com 10 pontos.

Para o duelo, o Peixe terá uma ausência importante. Neymar não estará presente para o duelo. O meia-atacante tomou o terceiro amarelo na última rodada e cumprirá suspensão, Além do camisa 10, Rony também cumprirá suspensão. Como reforço, a equipe poderá contar com a presença de Gabriel Barbosa, que foi desfalque nos dois últimos jogos.

Flamengo X Santos

8ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim



Santos: Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Adonis Frías), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Barreal, Thaciano (Gabriel Barbosa) e Moisés. Técnico: Cuca.



Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG