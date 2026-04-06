Gonzalo Plata enfrou no jogo contra o Santos aos 35 minutos do segundo tempo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata enfrou no jogo contra o Santos aos 35 minutos do segundo tempoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/04/2026 07:53

Rio — A vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Santos na noite deste domingo (5), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, contou com uma boa atuação do atacante Gonzalo Plata, que se viu no centro de uma polêmica nas últimas semanas devido a episódios de indisciplina. O equatoriano saiu do banco aos 35 minutos do segundo tempo e deu uma assistência para Lucas Paquetá. Ele ainda chutou uma bola na trave.

Além disso, o jogador acertou todos os nove passes que tentou e ganhou dois de três duelos pelo chão, de acordo com a plataforma "SofaScore".



Depois da partida, o técnico Leonardo Jardim comentou sobre a situação do atleta. "Em uma primeira parte ele não estava totalmente integrado, foi à seleção e fez dois bons jogos, agora está cada vez mais integrado. É um jogador que eu conto porque tem qualidade e intensidade. É um jogador extremamente interessante, mas tem que partir de um pressuposto de orientação. É um cara que pode ser importante", afirmou.

'Excelente jogador'

Quem também saiu em defesa de Plata foi o companheiro Lucas Paquetá, que recebeu o passe dele para marcar o terceiro gol rubro-negro. Na zona mista depois do jogo contra o Santos, ele destacou a importância do jogador para o elenco e opinou sobre os episódios de indisciplina.



"São situações que ele trata com a diretoria, não sei muito bem o que aconteceu, mas o Plata é um grande jogador, é um vencedor, é um ídolo aqui dentro do Flamengo e nós estamos sempre juntos. É claro que não é passar a mão na cabeça se existe um erro, assim como já fui cobrado, as pessoas cobram para tentar o melhor de cada um, mas é um excelente jogador, a gente conta muito com ele e hoje ele entrou bem, deu assistência e fez parte da vitória do Flamengo."

'Não temos intenção de negociá-lo'

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou que não tem intenção de negociar o atleta, em entrevista na última segunda-feira (30). "O Plata é jogador do Flamengo, não temos nenhuma intenção de negociá-lo. E a situação dele é discutida e tratada pelo pessoal do futebol. Mas nós não temos nenhuma intenção de negociar o Plata."

Relembre a polêmica

Plata era titular sob o comando de Filipe Luís, mas a mudança de treinador o fez perder espaço. O jogador também já havia sido cobrado internamente por causa de sua vida social, com excessos de saídas à noite e atrasos nos treinos.



A chegada de Leonardo Jardim intensificou a cobrança. O novo técnico chegou a exigir "concentração, atitude e empenho físico" durante a coletiva do último dia 23 de março, após cortar o atacante do jogo contra o Corinthians.



Desde então, o atleta parou de seguir o Flamengo nas redes sociais e apagou fotos vestindo uniformes do clube. Durante a Data Fifa, enquanto estava com a seleção do Equador, ele deu uma declaração polêmica: "Estar aqui [no Equador] me faz esquecer de todas as coisas que acontecem fora do meu entorno [no Flamengo]", disse.

Plata é peça praticamente garantida na convocação do técnico Sebastián Beccacece para a Copa do Mundo.

