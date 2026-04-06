Jorginho em ação no jogo entre Flamengo e SantosAdriano Fontes/Flamengo
Jorginho sofre lesão e desfalca Flamengo na estreia na Libertadores
Ele realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (6)
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