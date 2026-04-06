Jorginho em ação no jogo entre Flamengo e Santos - Adriano Fontes/Flamengo

Jorginho em ação no jogo entre Flamengo e SantosAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 06/04/2026 17:23 | Atualizado 06/04/2026 17:32

Rio - Jorginho vai desfalcar o Flamengo na estreia na Libertadores, contra o Cusco. Ele deixou o jogo contra o Santos, no domingo (5), com dores na panturrilha esquerda, passou por exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (6) e teve confirmada uma lesão muscular na região.

"Após deixar a partida de domingo (5), contra o Santos, com dores na panturrilha esquerda, o meia realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira. O resultado confirmou lesão muscular na região. O jogador já iniciou tratamento com o Departamento Médico do Flamengo", informou o clube.

Outra baixa é Saúl, que ainda não estreou na temporada. O meia passou por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo em janeiro deste ano e segue avançando no processo de recuperação.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita no dia 22 de março, já realiza trabalhos em campo com a fisioterapia, mas seguirá como desfalque.

Agenda

A pouco mais de 3.300 metros de altitude, Cusco (PER) e Flamengo vão se enfrentar na quarta-feira (8), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores.