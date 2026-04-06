Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino na última quinta-feira (2)Gilvan de Souza / Flamengo

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Rio — O volante Erick Pulgar deve desfalcar o Flamengo por cerca de duas semanas, por causa de uma lesão em uma articulação no ombro direito. Sendo assim, ele irá perder a estreia na Libertadores, contra o Cusco, no Peru, nesta quarta-feira (8). A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Pulgar já ficou de fora da partida contra o Santos deste domingo (5), pois cumpria suspensão após ser punido com o cartão vermelho, contra o Red Bull Bragantino. O clube confirmou que o atleta está entregue ao departamento médico.

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Além do meia, Everton Cebolinha está tratando uma fratura na costela, enquanto Alex Sandro e Saúl realizam trabalhos em campo com fisioterapia.

O Flamengo encara a altitude de 3,4 mil metros da cidade de Cusco, na primeira rodada do torneio, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, nesta quarta-feira, às 21h30.
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