Erick Pulgar, volante do Flamengo, em treino na última quinta-feira (2)Gilvan de Souza / Flamengo
Pulgar já ficou de fora da partida contra o Santos deste domingo (5), pois cumpria suspensão após ser punido com o cartão vermelho, contra o Red Bull Bragantino. O clube confirmou que o atleta está entregue ao departamento médico.
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O Flamengo encara a altitude de 3,4 mil metros da cidade de Cusco, na primeira rodada do torneio, no estádio Inca Garcilaso de la Vega, nesta quarta-feira, às 21h30.
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