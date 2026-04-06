Contrato de De la Cruz com o Flamengo é válido até 2028Reprodução / Instagram

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Rio - O Flamengo poderá ter mais um desfalque para a estreia na Libertadores contra o Cusco, na próxima quarta-feira (8). O uruguaio De la Cruz relatou mal-estar ao atuar na altitude, e a comissão médica rubro-negra avalia a presença do meia no confronto. A decisão será tomada nesta terça-feira (7). A informação é do 'ge'.
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Não é a primeira vez que o jogador fica de fora de partidas na  altitude. Em 2025, foi cortado da seleção uruguaia antes do confronto diante da Bolívia, em El Alto, e, pelo Flamengo, também não viajou para o duelo com a LDU, em Quito, no Equador.

O Cusco tem um dos estádios com maior altitude na competição. Localizado no Peru, o Estádio Inca Garcilaso de la Vega fica a 3.350 metros acima do nível do mar. A arena só fica atrás de El Alto (4.090 m), do Estádio Víctor Agustín Ugarte (3.967 m) e do Hernando Siles (3.637 m).

Caso a ausência seja confirmada, o uruguaio será o quinto desfalque do Flamengo para a partida. A equipe já não conta com Alex Sandro, Pulgar, Saúl e Everton Cebolinha.
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De la Cruz chegou ao Flamengo em 2024, após longa passagem pelo River Plate. Ao todo, soma 84 jogos pelo clube, com seis gols e quatro assistências. Na atual temporada, participou de nove partidas, três como titular, e marcou um gol. Pelo Rubro-Negro, conquistou uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, três Campeonatos Cariocas e uma Supercopa Rei.
 