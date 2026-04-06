Contrato de De la Cruz com o Flamengo é válido até 2028 - Reprodução / Instagram

Contrato de De la Cruz com o Flamengo é válido até 2028Reprodução / Instagram

Publicado 06/04/2026 15:36

Rio - O Flamengo poderá ter mais um desfalque para a estreia na Libertadores contra o Cusco, na próxima quarta-feira (8). O uruguaio De la Cruz relatou mal-estar ao atuar na altitude, e a comissão médica rubro-negra avalia a presença do meia no confronto. A decisão será tomada nesta terça-feira (7). A informação é do 'ge'.





Não é a primeira vez que o jogador fica de fora de partidas na altitude. Em 2025, foi cortado da seleção uruguaia antes do confronto diante da Bolívia, em El Alto, e, pelo Flamengo, também não viajou para o duelo com a LDU, em Quito, no Equador.



O Cusco tem um dos estádios com maior altitude na competição. Localizado no Peru, o Estádio Inca Garcilaso de la Vega fica a 3.350 metros acima do nível do mar. A arena só fica atrás de El Alto (4.090 m), do Estádio Víctor Agustín Ugarte (3.967 m) e do Hernando Siles (3.637 m).



Caso a ausência seja confirmada, o uruguaio será o quinto desfalque do Flamengo para a partida. A equipe já não conta com Alex Sandro, Pulgar, Saúl e Everton Cebolinha. Leia mais: Pulgar deve desfalcar Flamengo por cerca de duas semanas Não é a primeira vez que o jogador fica de fora de partidas na altitude. Em 2025, foi cortado da seleção uruguaia antes do confronto diante da Bolívia, em El Alto, e, pelo Flamengo, também não viajou para o duelo com a LDU, em Quito, no Equador.O Cusco tem um dos estádios com maior altitude na competição. Localizado no Peru, o Estádio Inca Garcilaso de la Vega fica a 3.350 metros acima do nível do mar. A arena só fica atrás de El Alto (4.090 m), do Estádio Víctor Agustín Ugarte (3.967 m) e do Hernando Siles (3.637 m).Caso a ausência seja confirmada, o uruguaio será o quinto desfalque do Flamengo para a partida. A equipe já não conta com Alex Sandro, Pulgar, Saúl e Everton Cebolinha.