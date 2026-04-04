Endrick em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Endrick em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 04/04/2026 17:58

O atacante Endrick detalhou a sua relação com o técnico Carlo Ancelotti e como tem sido a convivência na seleção brasileira. Em entrevista à "ESPN", publicada neste sábado (4), o jogador do Lyon rasgou elogios ao treinador e relembrou a época que era comandado por ele no Real Madrid.



"[A relação com o Ancelotti] é ótima, sempre foi. Ele foi campeão por onde passou porque conhece o jogo, e porque sabe tirar o melhor de cada atleta no dia-a-dia e durante os jogos. Não tem como ter um ambiente ruim com ele. Todos ficam seguros de que estamos com um vencedor", disse.

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No entanto, apesar dos elogios ao seu desempenho, o atleta rebateu a possibilidade de ter "vaga garantida" para a Copa do Mundo e ressaltou a necessidade de ter foco para confirmar sua ida ao torneio. Endrick não foi utilizado no primeiro amistoso da Data Fifa, contra a França, mas entrou no segundo tempo contra a Croácia e teve uma grande atuação, com uma assistência e sofrendo o pênalti que colocou o Brasil à frente do placar aos 40 minutos do segundo tempo.No entanto, apesar dos elogios ao seu desempenho, o atleta rebateu a possibilidade de ter "vaga garantida" para a Copa do Mundo e ressaltou a necessidade de ter foco para confirmar sua ida ao torneio.

"Eu vou dormir todos os dias agradecendo a Deus pelo que ele me dá, mas acordo sabendo que preciso honrar tudo isso. Que preciso trabalhar para ter o que eu quero e o que que preciso. Quem está no futebol não pode nunca acreditar que alguma coisa está garantida. É preciso buscar sempre."

Amizade

Endrick também comentou sobre sua relação com Modric, ex-companheiro no Real Madrid. Eles foram vistos conversando depois do jogo contra a Croácia. "O Modric é muito engraçado. Ele veio me dizer que fui muito bem no Lyon, e que meu cavanhaque já está até crescendo", brincou.