Danilo abriu o placar para o Brasil diante da Croácia - Rafael Ribeiro / CBF

Danilo abriu o placar para o Brasil diante da CroáciaRafael Ribeiro / CBF

Publicado 31/03/2026 23:02 | Atualizado 01/04/2026 00:52

Estados Unidos - O Brasil levou a melhor no reencontro com a Croácia , algoz na última Copa do Mundo, e encerrou a Data Fifa de março com vitória. A Amarelinha superou os croatas por 3 a 1 em amistoso disputado no Camping World Stadium, na Flórida, na noite terça-feira (31). Danilo, volante do Botafogo, abriu o placar para a Seleção no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Majer deixou tudo igual. Apesar do banho de água fria com o empate, Endrick fez boa jogada na área logo depois e sofreu pênalti. Igor Thiago foi para a cobrança e marcou. Nos acréscimos, Gabriel Martinelli fechou a conta.

Este foi o último teste antes da convocação para a Copa do Mundo. Ancelotti anunciará os jogadores chamados para o torneio no dia 18 de maio.

Com o grupo definido, o técnico terá dois amistosos: contra o Panamá, no Maracanã, em 31 de maio; e diante do Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos. A estreia na Copa acontece no dia 13 do mesmo mês, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília).

O jogo

O Brasil fez um bom primeiro tempo em Orlando. Depois de um começo de poucas chances claras, a Seleção cresceu na partida a partir dos 20 minutos, após uma finalização de Danilo para boa defesa de Livakovic.

A Croácia não conseguia responder o bom momento da Amarelinha, que também trouxe perigo com João Pedro. O atacante do Chelsea ficou cara a cara com o goleiro depois de ótimo passe de Matheus Cunha. Livakovic, porém, brilhou de novo.

A primeira boa chance croata só veio por volta dos 40, com um chute de dentro da área, mas a bola veio com desvio e ficou fácil para Bento defender. Pouco depois, Matheus Cunha respondeu para o Brasil com um bom chute de fora da área, mas o goleiro se esticou todo para mandar para escanteio.

Nos acréscimos, uma oportunidade para cada lado. A Croácia assustou com uma finalização de cabeça, mas Bento estava atento e mandou para escanteio.

O Brasil construiu um contra-ataque de almanaque e, desta vez, superou Livakovic. Após cobrança de escanteio, a Seleção afastou o perigo, e Matheus Cunha fez ótimo lançamento para Vini Jr. O camisa 10 fez grande jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e tocou atrás para Danilo. O volante do Botafogo finalizou de primeira e abriu o placar em Orlando.

Na etapa complementar, o Brasil viu a Croácia ter mais posse de bola. A Seleção, por sua vez, já não criava como no primeiro tempo, mas os croatas exigiram pouco de Bento.

Já na reta final, o jogo parecia controlado, mas a Croácia buscou o empate. Fruk recebeu a bola pelo lado direito e lançou boa bola para Majer. O camisa 7 apareceu entre dois defensores e aproveitou a saída de Bento, que não saiu bem, para deixar tudo igual.

Apesar do banho de água fria, o Brasil logo respondeu. Endrick fez boa jogada individual e sofreu pênalti. Igor Thiago foi para a cobrança e anotou o segundo da seleção brasileira.

Nos acréscimos, a Seleção deu números finais. Em um bom contra-ataque, Endrick acionou Gabriel Martinelli, que finalizou cruzado de canhota para anotar o terceiro gol do Brasil.