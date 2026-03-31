Jogadores da seleção italiana perfilados antes da partida contra a BósniaElvis Barukcic / AFP
Jornais da Itália repercutem fracasso da seleção, fora de mais uma Copa
Os italianos foram superados pela Bósnia nos pênaltis pela repescagem europeia
Danilo celebra vitória da Seleção e cita funções que pode exercer no meio
Volante do Botafogo também comemorou o gol que marcou pelo Brasil diante da Croácia
De novo fora! Itália para na Bósnia e não vai à Copa
Azzurra volta a decepcionar e amplia sequência negativa
Em possível último jogo oficial pela Argentina no país, Messi brilha diante da Zâmbia
A Albiceleste venceu por 5 a 0 em La Bombonera
Brasil leva susto, mas vence a Croácia em último teste antes da convocação para a Copa
Danilo, volante do Botafogo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli fizeram os gols da Seleção; Endrick entrou no segundo tempo e brilhou
Além de Cuiabano, Vasco terá novo desfalque para enfrentar o Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Couto Pereira
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