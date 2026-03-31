A República Democrática do Congo garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026 - Ulises Ruiz / AFP

A República Democrática do Congo garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026Ulises Ruiz / AFP

Publicado 31/03/2026 20:56 | Atualizado 31/03/2026 23:06

México - A República Democrática do Congo está classificada para a Copa do Mundo de 2026. A seleção africana garantiu vaga ao vencer a Jamaica na prorrogação por 1 a 0 no Estádio de Guadalajara, nesta terça-feira (31), em partida válida pela repescagem mundial.

A RD Congo entra no Grupo K, que conta com Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Os congoleses estiveram uma única vez na Copa, em 1974, ainda como Zaire.

O único gol do jogo saiu aos dez minutos do primeiro tempo da prorrogação. Após cobrança de escanteio, Tuanzebe correu em direção à pequena área para completar e balançar a rede.

Durante o segundo tempo da prorrogação, o árbitro argentino Facundo Tello colocou a mão na perna esquerda e precisou ser substituído pelo compatriota Darío Herrera.

Mais cedo, Bósnia, Suécia, Turquia e República Tcheca garantiram vaga na Copa do Mundo via repescagem europeia. A última vaga para o torneio virá do confronto entre Iraque e Bolívia (repescagem mundial), que vão se enfrentar a partir de 0h, da madrugada desta terça-feira (31) para quarta (1º).

