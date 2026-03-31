Lance do jogo entre Bósnia e Itália - Elvis Barukcic / AFP

Lance do jogo entre Bósnia e ItáliaElvis Barukcic / AFP

Publicado 31/03/2026 18:39 | Atualizado 31/03/2026 19:46

A longa espera continua para a Itália, que não voltará à Copa do Mundo em 2026, mesmo com o aumento para 48 seleções na disputa. Nesta terça-feira (31), a Azzurra perdeu nos pênaltis para a Bósnia por 4 a 1, em Zenica, e deu adeus ao sonho de retornar ao torneio neste ano. Os italianos aproveitaram um vacilo do goleiro adversário na saída de bola para abrir o placar na etapa inicial. Entretanto, Bastoni foi expulso na reta final do primeiro tempo, e a seleção da casa deixou tudo igual na etapa complementar. O empate em 1 a 1 persistiu até o fim do tempo regulamentar. Na prorrogação, ninguém mexeu no placar, o que forçou as penalidades.

A seleção italiana não disputa uma Copa do Mundo desde 2014. No Mundial de 2026, a Bósnia e Herzegovina estará no Grupo B, que conta com Canadá, Catar e Suíça.

O dia também contou com outras classificações de seleções europeias. A Suécia venceu a Polônia por 3 a 2 e vai entrar no Grupo F, com Holanda, Japão e Tunísia.

Já a Turquia derrotou Kosovo por 1 a 0 e estará no Grupo D, que tem Estados Unidos, Paraguai e Austrália.

A República Tcheca, por sua vez, superou a Dinamarca nos pênaltis por 3 a 1 e também garantiu vaga na Copa do Mundo. Ela entra no Grupo A, que conta com México, África do Sul e Coreia do Sul.

Como foi Bósnia e Herzegovina x Itália?

A Itália abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Após um vacilo do goleiro na saída de bola, a Azzurra recuperou a bola no campo de ataque, Moise Kean foi acionado e finalizou com categoria para anotar o primeiro gol do jogo.

Já na reta final da primeira etapa, Bastoni cometeu falta em Memic para impedir uma chance clara de gol, foi expulso e deixou a Itália com um jogador a menos.

A Bósnia pressionou em busca do empate. A Itália até conseguiu escapadas para chegar ao ataque durante o segundo tempo, mas não aproveitou as chances para ampliar a vantagem e encaminhar a vaga.

Aos 34 minutos da etapa complementar, Tabakovic deixou tudo igual. Donnarumma até salvou na finalização de cabeça de Dzeko, mas não conseguiu evitar o gol na conclusão que veio no rebote.

O resultado forçou a prorrogação, mas a igualdade permaneceu. Na decisão por pênaltis, a Bósnia levou a melhor por 4 a 1 e garantiu vaga para a Copa do Mundo. A seleção da casa converteu suas quatro cobranças. Pelo lado italiano, Tonali marcou, mas Esposito e Cristante desperdiçaram.