Volante Tonali, uma das referências da Itália, desaba após sofrer falta - ELVIS BARUKCIC / AFP

Volante Tonali, uma das referências da Itália, desaba após sofrer faltaELVIS BARUKCIC / AFP

Publicado 01/04/2026 00:00

Mais uma vez, a Itália está fora da Copa do Mundo. A Azzurra, que não se classifica para o torneio desde 2014, desta vez parou na Bósnia na última fase da repescagem europeia. Após empate em 1 a 1 com bola rolando, a seleção italiana foi derrotada nos pênaltis (4 a 1) e deu adeus a qualquer chance de disputar o Mundial.

Os italianos foram dominados pelos bósnios durante praticamente toda a partida, cenário que se agravou com a expulsão de Bastoni ainda no fim do primeiro tempo. Com a vantagem numérica, a Bósnia controlou o jogo e foi superior em todos os aspectos. Nos números, a diferença ficou evidente: foram 30 finalizações da equipe bósnia contra apenas 9 da Itália.

Apesar do domínio, a Bósnia saiu atrás no placar. Aos 15 minutos, o goleiro Vasilj falhou ao sair jogando e entregou a bola nos pés de Barella, que serviu Moise Kean para abrir o marcador para a seleção italiana.

Após o gol sofrido, a Bósnia seguiu criando e pressionando. Porém, o empate só veio aos 35 minutos da etapa final: após um bate-rebate dentro da área, Tabakovic aproveitou a sobra e empurrou para as redes, levando a decisão para a prorrogação.

A igualdade persistiu durante toda a prorrogação, forçando a decisão por pênaltis. Na disputa, a Itália sentiu a pressão, enquanto a Bósnia foi impecável e converteu todas as suas cobranças. Pelo lado italiano, Esposito isolou sua batida e Cristante acertou o travessão, selando a eliminação.

Nas outras partidas valendo a classificação, a República Tcheca levou a melhor sobre a Dinamarca nos pênaltis (3 a 1), após empate em 2 a 2. A Turquia também confirmou sua vaga ao bater Kosovo por 1 a 0. Já a Suécia superou a Polônia por 3 a 2 e também carimbou a vaga na Copa.

Já pela repescagem mundial, a República Democrática do Congo bateu a Jamaica por 1 a 0 e garantiu a classificação para o Mundial após 52 anos.