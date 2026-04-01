Danilo comemora gol marcado em vitória da seleção brasileira - Rich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Danilo comemora gol marcado em vitória da seleção brasileiraRich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 01/04/2026 00:02 | Atualizado 01/04/2026 00:03

Estados Unidos - Um dos destaques da vitória do Brasil sobre a Croácia por 3 a 1 , nesta terça-feira (31), foi Danilo. Autor do primeiro gol do jogo, o volante do Botafogo comemorou o resultado e destacou as funções que pode exercer como volante.

"Muito feliz. Agradecer a Deus. Como eu tinha falado, consigo jogar ali de 5, de 8. E dessa vez pude ajudar o Brasil ali de 8, de volante chegando na área. E agora é comemorar essa vitória", disse Danilo, ao 'SporTV'.

Titular, Danilo abriu o placar já na reta final do primeiro tempo. Após ótimo lançamento de Matheus Cunha, Vini Jr arrancou pelo lado esquerdo, fez grande jogada individual e tocou para o volante. O jogador do Botafogo finalizou de primeira para marcar.

"Primeiramente agradecer a Deus, ao grupo, ao Mister pela oportunidade. E graças a Deus pude fazer o gol ali. O importante é sair vitorioso. A gente terminou esse ciclo de Copa do Mundo e graças a Deus deu tudo certo hoje", afirmou, à 'TV Globo'.