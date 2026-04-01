Entrevista coletiva do técnico Carlo AncelottiReprodução/CBF TV
Ancelotti aponta Seleção no caminho certo e vê dúvidas para a lista da Copa aumentarem
Ele também explicou por que Igor Thiago cobrou o pênalti ao invés de Endrick na vitória sobre a Croácia
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Ele também explicou por que Igor Thiago cobrou o pênalti ao invés de Endrick na vitória sobre a Croácia
Danilo celebra vitória da Seleção e cita funções que pode exercer no meio
Volante do Botafogo também comemorou o gol que marcou pelo Brasil diante da Croácia
De novo fora! Itália para na Bósnia e não vai à Copa
Azzurra volta a decepcionar e amplia sequência negativa
Em possível último jogo oficial pela Argentina no país, Messi brilha diante da Zâmbia
A Albiceleste venceu por 5 a 0 em La Bombonera
Brasil leva susto, mas vence a Croácia em último teste antes da convocação para a Copa
Danilo, volante do Botafogo, Igor Thiago e Gabriel Martinelli fizeram os gols da Seleção; Endrick entrou no segundo tempo e brilhou
Além de Cuiabano, Vasco terá novo desfalque para enfrentar o Coritiba
As duas equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira (1º), a partir das 20h30, no Couto Pereira
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