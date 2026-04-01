Entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti - Reprodução/CBF TV

Entrevista coletiva do técnico Carlo AncelottiReprodução/CBF TV

Publicado 01/04/2026 00:35 | Atualizado 01/04/2026 00:43

Após a vitória sobre a Croácia por 3 a 1 em amistoso disputado na Flórida, nesta terça-feira (31), o técnico Carlo Ancelotti fez elogios às caras novas da Seleção e admitiu que as dúvidas aumentaram para a lista final da Copa do Mundo. O jogo desta noite foi o último teste antes da convocação para o torneio.

"O que me deixa mais satisfeito é que os novos aproveitaram a oportunidade. Obviamente aumenta a dúvida para a lista definitiva, porque Igor Thiago foi muito bem, Léo Pereira bem, Danilo bem, Endrick muito bem, Kaiki (Bruno) também... É um sinal positivo da equipe, agora vamos seguir avaliando o que vai acontecer nas ligas europeias e no Campeonato Brasileiro".

Na coletiva, o treinador também explicou por que Igor Thiago bateu o pênalti a favor do Brasil. Com a partida na reta final, Endrick fez boa jogada individual e sofreu pênalti. Havia a expectativa pela cobrança de Endrick, mas a bola foi para o atacante do Brentford, que converteu.

"No jogo quem tinha que bater o pênalti era o Matheus Cunha. Matheus saiu (foi substituído), e o Igor Thiago é muito bom cobrador. Treinamos ontem os pênaltis".

Nesta Data Fifa, o Brasil perdeu para a França por 2 a 1 e venceu a Croácia pelo placar de 3 a 1. No amistoso desta terça-feira (31), a Seleção abriu o placar com o gol de Danilo, volante do Botafogo, no primeiro tempo. Na reta final da etapa complementar, os croatas empataram, mas o brilho de Endrick apareceu. O jovem atacante sofreu o pênalti convertido por Igor Thiago e deu a assistência para Gabriel Martinelli fechar a conta.

"Ganhar com a Seleção sempre é especial, como perder sempre te dá muita tristeza. Uma vitória importante. A equipe jogou muito bem, jogou sólido, intenso. A ideia era jogar assim, depois há coisas que obviamente temos que melhorar. Mas, como disse depois do jogo contra a França, estamos no caminho correto".