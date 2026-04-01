Igor Thiago comemora gol com Endrick, que sofreu o pênalti

Endrick voltou à seleção brasileira em grande estilo, ao ser decisivo para a vitória por 3 a 1 sobre a Croácia, com um pênalti sofrido e uma assistência. A boa atuação num momento em que está atrás na disputa para ir à Copa do Mundo fez o jovem atacante de 19 anos se emocionar e chorar ao fim da partida.
Com o sonho de ir ao Mundial, o atacante encarou a primeira oportunidade com Carlo Ancelotti como uma decisão. E o abraço na esposa Gabriely Miranda, que estava na arquibancada, foi um agradecimento especial por ajudá-lo a tirar um pouco a pressão em cima desta partida.
"Não vou mentir que estava com esse senso de urgência de que tenho que ir bem. Tirei toda a pressão e medo que tinham no meu corpo depois de ver minha esposa falando que tinha algo preparado para mim e que somente de estar aqui (com a Seleção) já era uma vitória, não importa se eu fosse entrar, fizesse um gol ou uma assistência", revelou.
Com o sonho de disputar a Copa do Mundo vivo, Endrick ganhou pontos importantes com Carlo Ancelotti. O italiano, que antes via o jogador do Lyon com futuro, para 2030, agora admite que a dúvida aumenta com o desempenho contra a Croácia.
"Ninguém está garantido na Copa. Nós temos que fazer tudo bem pelos nossos clubes. Vivo dia após dia, vou seguir trabalhando e entregar tudo nas mãos de Deus. Vou seguir lutando, trabalhando muito, e torço para que os jogadores que forem escolhidos para a Copa do Mundo possam dar tudo de si para a nossa nação", disse Endrick, complementando:
"Se for vontade do mister eu entrar, eu vou dar minha vida. Vou dar tudo de mim para poder fazer bem, o que eu posso para o Brasil".