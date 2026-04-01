Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio tem todos os classificados definidos - Divulgação / Adidas

Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio tem todos os classificados definidosDivulgação / Adidas

Publicado 01/04/2026 07:15

A primeira Copa do Mundo com 48 seleções, enfim, conhece todos os classificados. O último a garantir a vaga na edição de 2026 foi o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1, no México, pela repescagem mundial, e retorna ao torneio após 40 anos.



Os iraquianos, presentes na Copa de 1986, juntam-se a RD Congo, Bósnia, República Tcheca, Suécia e Turquia. Essas seis seleções foram as últimas classificadas, em jogos na terça-feira (31).

A Copa do Mundo de 2026, que acontece em Estados Unidos, México e Canadá, começa em 11 de junho e a final está marcada para 19 de julho.

Os grupos definidos da Copa do Mundo de4 2026



Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;



Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;



Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;



Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;