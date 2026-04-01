A primeira Copa do Mundo com 48 seleções, enfim, conhece todos os classificados. O último a garantir a vaga na edição de 2026 foi o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1, no México, pela repescagem mundial, e retorna ao torneio após 40 anos.
Os iraquianos, presentes na Copa de 1986, juntam-se a RD Congo, Bósnia, República Tcheca, Suécia e Turquia. Essas seis seleções foram as últimas classificadas, em jogos na terça-feira (31).
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