Troféu da Copa do Mundo e bola de 2026: torneio tem todos os classificados definidosDivulgação / Adidas

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A primeira Copa do Mundo com 48 seleções, enfim, conhece todos os classificados. O último a garantir a vaga na edição de 2026 foi o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1, no México, pela repescagem mundial, e retorna ao torneio após 40 anos.
Os iraquianos, presentes na Copa de 1986, juntam-se a RD Congo, Bósnia, República Tcheca, Suécia e Turquia. Essas seis seleções foram as últimas classificadas, em jogos na terça-feira (31).
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A Copa do Mundo de 2026, que acontece em Estados Unidos, México e Canadá, começa em 11 de junho e a final está marcada para 19 de julho.

Os grupos definidos da Copa do Mundo de4 2026

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;

Grupo B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;
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Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

Grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;

Grupo G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

Grupo I: França, Senegal, Iraque e Noruega;

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia;

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.