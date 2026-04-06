Cuca em ação pelo Santos diante do Flamengo, no Maracanã - Raul Baretta / Santos FC

Cuca em ação pelo Santos diante do Flamengo, no MaracanãRaul Baretta / Santos FC

Publicado 06/04/2026 15:36

Rio - Técnico do Santos, Cuca explicou o planejamento para Neymar até a Copa do Mundo. O comandante contou que o meia-atacante passou por um procedimento no joelho durante a Data Fifa e, agora, a expectativa é que esteja disponível para atuar em todas as partidas até a nova pausa - sem contar a estreia na Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca, no Equador, quarta-feira (8).

Flamengo, no Maracanã. "Nessa parada que fizemos, ele fez um procedimento no joelho. Não treinou, ficou quatro ou cinco dias na recuperação. Ele trabalhou parte da condição que tinha que atingir. Veio para o jogo contra o Remo, ficou fora e está fazendo um trabalho nesta semana, de força, velocidade e resistência", iniciou o treinador, em entrevista coletiva após a derrota para o

"Vai energizar para tocar os 13 jogos seguidos que faltam até a parada. Então pegamos esse tempo, com comissão técnica e fisiologia, para encher o tanque e tocar até o meio do ano", completou.

Desde que retornou ao Santos, em janeiro do ano passado, Neymar soma 14 gols e sete assistências em 34 partidas, sendo 28 como titular. O meia-atacante vive expectativa para ser convocado para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. No Grupo C, o Brasil enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia.