Fernando Diniz (ao centro) com a camisa do Corinthians - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Fernando Diniz (ao centro) com a camisa do CorinthiansRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 06/04/2026 21:20

Fernando Diniz é oficialmente o novo técnico do Corinthians. O clube anunciou na noite desta segunda-feira (6) a contratação do profissional, que firmou vínculo até o fim de 2026. O auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli chegam para compor a comissão técnica do Timão.

O técnico ex-Vasco e Fluminense foi o escolhido para substituir Dorival Júnior, demitido na noite de domingo (5), após derrota para o Internacional por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Diniz estava livre no mercado desde que foi demitido do Vasco, em fevereiro deste ano , após um mau começo de temporada. Aquela foi a segunda passagem do treinador pelo Cruz-Maltino.

No Fluminense, se destacou na segunda passagem, que teve início em abril. Ele entrou para a história do clube ao conquistar os títulos inéditos da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. Também faturou o Campeonato Carioca em 2023.

Ele deixou o Tricolor no dia 24 de junho de 2024. Naquele momento, o time vivia um momento delicado no Brasileirão, e ele não resistiu ao momento ruim.