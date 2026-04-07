Zubeldía comanda o Fluminense pela primeira vez na Libertadores - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Zubeldía comanda o Fluminense pela primeira vez na LibertadoresMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/04/2026 22:30

Rio - Sem muita inspiração, o Fluminense empatou sem gols com o Deportivo La Guaira , nesta terça-feira (7), na Venezuela, na estreia na Libertadores. O Tricolor teve o controle das ações, mas não conseguiu transformar o volume em oportunidades. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía teve poucas chances claras, mas não aproveitou. O treinador apontou que a dificuldade nas finalizações atrapalhou.

"As equipes que mais aspiram avançar buscam ganhar em todos os cenários. Mas nenhuma partida é fácil. Fizemos algumas coisas que nos permitiram estar perto da vitória. Tivemos pelo menos três jogadas muito boas. Se tivéssemos concluído um gol, teríamos mais confiança para administrar a partida. Não perdemos a paciência, mas sofremos por não marcar. Temos que gerar mais situações de gols", disse Zubeldía.

Faltou contundência para o Fluminense mais uma vez, algo que já é cobrado há algum tempo. Em ritmo lento, o Tricolor facilitou a vida do Deportivo La Guaira, que se defendeu com bloco baixo e tentou explorar o contra-ataque. O Time de Guerreiros criou algumas boas oportunidades, mas não aproveitou. John Kennedy teve as melhores chances, mas faltou pontaria. O goleiro Cristopher Varela também se destacou.

"Poderíamos ter feito mais, sim. Por isso não ganhamos. Concordo totalmente, 100%. Ainda vou analisar o jogo, mas certamente deveríamos ter feito mais. Não tenho dúvida sobre isso", finalizou Zubeldía.

Com o empate sem gols, o Fluminense soma apenas um ponto, assim como o Deportivo La Guaira. Já o Deportivo Rivadavia-ARG venceu o Bolívar-BOL e largou na frente do Grupo C, com três pontos. O time argentino será o próximo adversário tricolor, no próximo dia 15, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor enfrenta o Flamengo, sábado (11), às 18h30, no mesmo estádio, pela 11ª rodada do Brasileirão.