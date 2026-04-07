Fábio se tornou o jogador mais velho a jogar a Libertadores - Pablo Porciuncula / AFP

Fábio se tornou o jogador mais velho a jogar a LibertadoresPablo Porciuncula / AFP

Publicado 07/04/2026 21:15 | Atualizado 07/04/2026 21:17

Rio - Fábio escreveu mais um grande capítulo na sua carreira. O goleiro, de 45 anos, se tornou o jogador mais velho a jogar a Libertadores após atuar no empate sem gols com o Deportivo La Guaira , nesta terça-feira (7), na Venezuela. Apesar do recorde, o jogador lamentou o tropeço.

"Importante é fazer o melhor para Deus, sempre. Deus me concedeu a capacitação e a recuperação para completar essa marca. Tive a oportunidade de estar dentro de campo. Foi um jogo difícil, tivemos algumas dificuldades. Queríamos o resultado positivo, mas não conseguimos", disse Fábio.

Fábio, com 45 anos, seis meses e sete dias, superou o boliviano Luis Galarza, que defendeu o Bolívar, da Bolívia, com 44 anos, dois meses e 19 dias em 1995. Em sua 30ª temporada na carreira, o goleiro sonha alto e destacou a importância do Fluminense se dedicar mais dentro de campo.

"Temos que, cada vez mais, se doar em todos os aspectos porque vai ficar cada vez mais difícil. Quando você consegue jogar bem, os adversários tende a dificultar mais ainda. Temos que correr mais e se dedicar mais. A tendência é só ter mais dificuldade nas partidas seguintes", afirmou.

Com o empate, o Fluminense soma apenas um ponto, assim como o Deportivo La Guaira. Já o Deportivo Rivadavia-ARG venceu o Bolívar-BOL e largou na frente do Grupo C, com três pontos. O time argentino será o próximo adversário tricolor, no próximo dia 15, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor enfrenta o Flamengo, sábado (11), às 18h30, no mesmo estádio, pela 11ª rodada do Brasileirão.