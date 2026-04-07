Hércules em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/04/2026 09:50

Rio — O meia Hércules rasgou elogios ao elenco do Fluminense e garantiu que o time está focado na disputa da Copa Libertadores. Em entrevista ao "Lance!" publicada nesta terça-feira (7), o jogador falou do sonho que tem de ganhar a competição e ressaltou como confia no trabalho que está sendo realizado para buscar esse objetivo.



"Você ganhar uma Libertadores é muito sonho. Eu tenho muita vontade de vencer essa Libertadores, de ser campeão. Sempre estou assistindo aos jogos, gosto muito da competição. É tudo muito disputado, porque todo mundo quer ganhar. Agora jogar pelo Fluminense é diferente", afirmou.



"Eu acredito bastante na equipe, a gente tem um grupo muito bom. Se a gente continuar trabalhando como está, melhorando o que precisa, com fé em Deus e acreditando na gente, dá para ser campeão, sim. Seria um sonho, eu ia ficar muito feliz", disse.

Segundo o atleta, os jogadores sempre conversam sobre as partidas da Libertadores. "A gente sabe que não tem jogo fácil. É Libertadores, irmão. Então a gente tem que estar muito focado, não só nela, mas também nas outras competições. Mas a Libertadores exige muito. A gente fala bastante sobre as viagens, sobre os jogos. O grupo está bem focado", ressaltou.



Hércules também revelou uma conversa sobre os adversários no grupo C do torneio. "A gente já conversou sobre os times. Perguntei para o Freytes, que é argentino e ele contou para nós. Vai ser difícil. A gente sabe que vai ser difícil."



O Fluminense estreia contra o Deportivo La Guaira nesta terça-feira (7), às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela.