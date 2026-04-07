Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
"Você ganhar uma Libertadores é muito sonho. Eu tenho muita vontade de vencer essa Libertadores, de ser campeão. Sempre estou assistindo aos jogos, gosto muito da competição. É tudo muito disputado, porque todo mundo quer ganhar. Agora jogar pelo Fluminense é diferente", afirmou.
"Eu acredito bastante na equipe, a gente tem um grupo muito bom. Se a gente continuar trabalhando como está, melhorando o que precisa, com fé em Deus e acreditando na gente, dá para ser campeão, sim. Seria um sonho, eu ia ficar muito feliz", disse.
Hércules também revelou uma conversa sobre os adversários no grupo C do torneio. "A gente já conversou sobre os times. Perguntei para o Freytes, que é argentino e ele contou para nós. Vai ser difícil. A gente sabe que vai ser difícil."
O Fluminense estreia contra o Deportivo La Guaira nesta terça-feira (7), às 19h, no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela.
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