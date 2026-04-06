Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
No entanto, Bernal e Nonato seguem fora, em recuperação de lesão. As informações são do site 'ge'.
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Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Com novidades, Fluminense viaja para a estreia na Libertadores
Tricolor encara o Deportivo La Guaira (VEN) nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília)
Fluminense prioriza controle de minutos para preservar jogadores
Martinelli, Hércules e Savarino estão entre atletas que não jogaram os 90 minutos contra o Coritiba
Fluminense fará representação na CBF por gol anulado contra Coritiba
Presidente Mattheus Montenegro deve comparecer em reunião semanal da entidade para se manifestar contra lance de partida deste sábado (4)
Martinelli valoriza atuação do Fluminense após empate com o Coritiba
Volante destaca domínio da equipe e vê resultado como positivo fora de casa
Zubeldía critica anulação de gol, se levanta ao falar do lance e ironiza a arbitragem
Após revisar o lance no monitor do VAR, o árbitro assinalou falta de Castillo
'Acho que a gente criou muito para sair no empate', lamenta John Kennedy
Atacante do Fluminense não ficou satisfeito com o resultado com o Coritiba neste sábado (4)
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