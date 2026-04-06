Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - O Fluminense embarcou na manhã desta segunda-feira (6) para enfrentar o Deportivo La Guaira, na Venezuela, na estreia na Libertadores. A partida válida pela primeira rodada da fase de grupos será nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV. 
A boa notícia é a presença de Canobbio, atacante que desfalcou o Tricolor nos últimos jogos. Samuel Xavier, Jemmes, Renê, Savarino e John Kennedy, preservados no empate em 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, também estarão à disposição. Lucho Acosta, que estava suspenso diante do Coxa, é outro que poderá entrar em campo.

No entanto, Bernal e Nonato seguem fora, em recuperação de lesão. As informações são do site 'ge'.
Além do Deportivo La Guaira (VEN), o Fluminense terá pela frente o Independiente Rivadavia (ARG) e o Bolívar (BOL) no Grupo C da Libertadores. 