Luis Zubeldía, durante jogo contra o Coritiba no último sábado (4) - Lucas Merçon / Fluminense

Luis Zubeldía, durante jogo contra o Coritiba no último sábado (4)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 06/04/2026 10:16

Rio — O Fluminense escolheu poupar titulares no empate em 1 a 1 contra o Coritiba, no último sábado (4), e substituir jogadores importantes no decorrer do jogo. A escolha se deve ao controle de minutos dos atletas, buscando preservá-los antes de um mês de abril que promete ser desgastante, devido às disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, explicou o técnico Luís Zubeldía.



"Vamos tomar algumas decisões porque alguns jogadores não estão aptos. Uns não estão aptos para iniciar, outros podem iniciar, porém temos que administrar os minutos durante a partida", afirmou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo.

Zubeldía citou como exemplos Martinelli e Hércules, que começaram como titulares, mas saíram ao longo da partida. Além deles, Savarino também está incluído no grupo de controle de carga. Ele começou no banco e entrou aos 25 minutos da segunda etapa. O técnico também deu detalhes da situação do jogador.



"Foram cinco dias se recuperando, por isso não se apresentou à Venezuela. Jogou contra o Corinthians e hoje, por uma questão de dosificação, e porque ele ainda não está 100%, tratamos de dar alguns minutos. Mas não tanto, para que possa estar nos próximos jogos. É um caso pontual que estamos cuidando para os próximos jogos."



O Fluminense volta a campo para fazer sua estreia na Libertadores contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela, nesta terça-feira (7), às 19h.