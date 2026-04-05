Registro da análise do VAR em Coritiba x Fluminense - Reprodução / CBF

Registro da análise do VAR em Coritiba x FluminenseReprodução / CBF

Publicado 05/04/2026 15:39





O lance em questão aconteceu no início da partida, aos 16 minutos. Em cobrança de escanteio, Serna recebeu na segunda trave e finalizou para abrir o placar, mas o juiz Rafael Rodrigo Klein foi ao VAR revisar o lance e anulou o lance devido a uma falta de Castillo em Sebastián Gómez na área.



O clube carioca alega "falta de critério" por parte de Klein na condução da partida. A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, na manhã deste domingo (5), o áudio com o diálogo entre os árbitros de campo e vídeo. O material destaca que a equipe se baseou na Regra 12, que orienta a marcação de tiro livre direto quando um atleta segura o adversário ou impede a sua movimentação através de contato físico, com intervenção autorizada pelo VAR em situação de gol.



LEIA MAIS: Zubeldía critica anulação de gol, se levanta ao falar do lance e ironiza a arbitragem Rio — O Fluminense vai entrar com uma representação formal na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para se queixar contra o gol anulado de Kevin Serna, no empate contra o Coritiba em 1 a 1, no Couto Pereira, neste sábado (4). O presidente do Tricolor, Mattheus Montenegro, irá comparecer pessoalmente à sede da entidade para formalizar a reclamação durante a reunião semanal de arbitragem, que acontece nas segundas-feiras.O lance em questão aconteceu no início da partida, aos 16 minutos. Em cobrança de escanteio, Serna recebeu na segunda trave e finalizou para abrir o placar, mas o juiz Rafael Rodrigo Klein foi ao VAR revisar o lance e anulou o lance devido a uma falta de Castillo em Sebastián Gómez na área.O clube carioca alega "falta de critério" por parte de Klein na condução da partida. A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, na manhã deste domingo (5), o áudio com o diálogo entre os árbitros de campo e vídeo. O material destaca que a equipe se baseou na Regra 12, que orienta a marcação de tiro livre direto quando um atleta segura o adversário ou impede a sua movimentação através de contato físico, com intervenção autorizada pelo VAR em situação de gol.

'Estou seguro que não é falta'

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, demonstrou descontentamento com a decisão da arbitragem.



"Estou seguro que não é falta. Não entendo o critério que se usa. Quando um goleiro ou um defensor está marcando e está pressionando um atacante, envolvendo com os dois braços, a bola vem. O atacante não tem outra opção senão tirar o marcador de cima, normal", disse.



"Se ele está posicionado com os dois pés paralelamente ao arco, ele sabe que vai perder o equilíbrio. Com um leve deslocamento dos braços, normal. O árbitro entende que é falta. Não é falta. Ele mediu a força do jogador? Então, é um visionário, é um fenômeno. Se ele interpreta que a força que exerce o atacante é para que o defensor caia, então é um gênio", ironizou.