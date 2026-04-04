Paraná - O Fluminense confirmou os desfalques que terá para enfrentar o Coritiba. As duas equipes vão medir forças neste sábado (4), a partir das 20h30, no Couto Pereira, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
Lucho Acosta (suspenso), Samuel Xavier (controle de carga) e Canobbio (controle de carga) estão fora. Facundo Bernal faz transição para os trabalhos em grupo após sofrer uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito e segue como desfalque.
As outras baixas são Matheus Reis, que na última sexta-feira realizou uma cirurgia de revisão da reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, e Nonato, que continua em tratamento depois de sofrer uma entorse no tornozelo direito.
Veja os relacionados

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Jemmes, Júlio Fidelis, Millán e Renê. 
MEIO-CAMPISTAS: Alisson, Hércules, Martinelli, Otávio e Paulo Henrique Ganso.
ATACANTES: Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino, Wesley Natã e Soteldo.
Curitiba, Brasil - 04/04/2026 - Estádio Couto Pereira. Fluminense enfrenta o Coritiba esta noite em Curitiba pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.
Curitiba, Brasil - 04/04/2026 - Estádio Couto Pereira. Fluminense enfrenta o Coritiba esta noite em Curitiba pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.