John Kennedy se firmou no time do Fluminense em 2026Marcelo Gonçalves / Fluminense

Herói do título da Libertadores de 2023, John Kennedy já está na história do Fluminense, mas quer mais. Ao completar 150 jogos com a camisa tricolor, o atacante almeja mais títulos e gols históricos e, para isso, conta com uma nova fase na carreira, tentando deixar de lado os problemas de comportamento e as polêmicas.
Aos 23 anos, titular da equipe e mais experiente, o jovem se vê em um momento completamente diferente de suas primeiras temporadas como profissional.
"Estou numa versão madura, que consegue lidar melhor com os problemas pessoais, que não interferem em campo. Quando eu era mais novo era isso que me atrasava, a vida extracampo atrapalhava. Acho que é isso, mais maduro, que consegue separar bem as coisas, que pensa antes de agir. Eu era muito impulsivo. Agora sou um cara mais pensativo e mais maduro", afirmou em entrevista a Flu TV.
John Kennedy completou 150 jogos pelo Fluminense na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, na quarta-feira (1º). Ele comemorou a marca relevante, mas não pretende parar por aí.
"Estou muito feliz, é uma marca importantíssima para mim. Sempre sonhei em chegar aos profissionais do Fluminense, poder jogar, fazer gols. Fui muito feliz até agora e creio que esse ano tem tudo para continuar sendo. vou em busca de marca maior de jogos, gols e títulos. Que possam vir mais", disse.
"Sinto que realizei meu maior objetivo que era me tornar jogador profissional. Olhar para trás e ver que o esforço, não só meu, como da familia, das pessoas que me apoiaram, como meus empresarios, que estiveram em todos os momentos. Todos or problemas que vivi e que eles estavam comigo. Então é esforço e sofrimento que valeu a pena. Tenho feito valer a pena e que sejam próximos anos felizes e com muita coisa boa".
 
