Zubeldía no jogo entre Coritiba e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Zubeldía no jogo entre Coritiba e FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 04/04/2026 23:50 | Atualizado 04/04/2026 23:53

"Estou seguro que não é falta. Não entendo o critério que se usa. Quando um goleiro ou um defensor está marcando e está pressionando um atacante, envolvendo com os dois braços, a bola vem. O atacante não tem outra opção senão tirar o marcador de cima, normal".

"Se ele está posicionado com os dois pés paralelamente ao arco, ele sabe que vai perder o equilíbrio. Com um leve deslocamento dos braços, normal. O árbitro entende que é falta. Não é falta. Ele mediu a força do jogador? Então, é um visionário, é um fenômeno. Se ele interpreta que a força que exerce o atacante é para que o defensor caia, então é um gênio".

O lance do gol anulado saiu no primeiro tempo. Já os que foram validados ficaram para a etapa complementar. Tiago Cóser abriu o placar para o Coritiba, mas John Kennedy deixou tudo igual menos de dez minutos depois.

"Creio que dava (para conseguir a virada), porque a equipe vem jogando bem. E não pela equipe que enfrentávamos, que está em sexto. Fizemos os méritos suficientes para ficar com a vitória. Creio que tivemos mais situações claras, mais escanteios, tiros livres... Fomos superiores dentro da partida difícil que esperávamos".

"Claro que nunca se planeja um empate, sempre se quer ganhar em todos os contextos. Disse aos jogadores que jogamos bem, tivemos chances e fomos superiores. Às vezes, neste tipo de partida, mesmo tendo mérito para ganhar, pode ficar sem nada. Um ponto não nos deixa confortáveis, mas creio que seria muito lastimável se não somássemos ao menos um ponto".

Agora, o Tricolor volta as atenções para a Libertadores. O Tricolor vai enfrentar o Deportivo La Guaira na terça-feira (7), a partir das 19h (de Brasília), na Venezuela.