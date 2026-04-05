Martinelli é jogador do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.
“Acho que foi um grande jogo. A gente conseguiu dominar a maior parte da partida. O time deles veio muito fechado, com praticamente todo mundo atrás. No primeiro tempo estava um pouco mais difícil, mais travado, mas acabamos tomando um gol. Mesmo assim, o time está de parabéns, reagiu bem. Tivemos chances e, no finalzinho, até para ganhar o jogo. Acho que jogo de Brasileiro é isso, cada partida é difícil, ainda mais fora de casa. Então é valorizar esse ponto. O time fez um grande jogo e agora temos uma estreia na Libertadores que precisa de total atenção”, disse o volante.
Na ocasião, o Fluminense saiu atrás do placar com gol de Tiago Coser aos 25 minutos da segunda etapa. O Tricolor empatou com John Kennedy, aos 34, e ainda teve a chance da virada nos minutos finais, quando o atacante acertou a trave.
Com o empate, o Fluminense ocupa a terceira colocação, com 20 pontos, empatado com o vice-líder São Paulo. A equipe retorna a campo na próxima terça-feira (7), contra o Deportivo La Guaira, na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto será às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela.
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