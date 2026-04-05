Martinelli é jogador do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Martinelli é jogador do FluminenseMarina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 05/04/2026 11:00 | Atualizado 05/04/2026 11:02

Rio - Martinelli avaliou o empate do Fluminense com o Coritiba por 1 a 1, no último sábado (4), no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante tricolor afirmou que a equipe fez uma boa partida, apesar do empate com sabor amargo.



“Acho que foi um grande jogo. A gente conseguiu dominar a maior parte da partida. O time deles veio muito fechado, com praticamente todo mundo atrás. No primeiro tempo estava um pouco mais difícil, mais travado, mas acabamos tomando um gol. Mesmo assim, o time está de parabéns, reagiu bem. Tivemos chances e, no finalzinho, até para ganhar o jogo. Acho que jogo de Brasileiro é isso, cada partida é difícil, ainda mais fora de casa. Então é valorizar esse ponto. O time fez um grande jogo e agora temos uma estreia na Libertadores que precisa de total atenção”, disse o volante.