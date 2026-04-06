Mattheus Montenegro é o presidente do Fluminense - Marina Garcia/FFC

Mattheus Montenegro é o presidente do FluminenseMarina Garcia/FFC

Publicado 06/04/2026 22:31

"O ofício já foi entregue. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Comissão de Arbitragem, Rodrigo Cintra. A reunião que seria hoje ficou para amanhã. Vamos expor todos os argumentos do Fluminense para que isso não aconteça mais", disse Mattheus Montenegro.

"A reclamação do Fluminense é muito clara. O Fluminense entende que não houve falta do Castillo no gol por várias razões. Tem uma disputa do jogador dentro da área, a bola ali nem sequer raspa naqueles jogadores que disputaram a bola, é um outro atleta do Coritiba que raspa na bola, a bola cai no pé do Serna, que faz o gol. Então, o ponto principal é que, para gente, não teve ali nenhuma infração do nosso atacante", afirmou o presidente do Fluminense.

Mattheus Montenegro afirmou que o maior problema é a falta de critério. O presidente citou o lance do segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia ao fazer a crítica. Na jogada, há um contato de Gustavo Gómez com um atleta do Esquadrão, mas o árbitro não viu falta e o VAR não recomendou revisão.

"E depois, quando continua a rodada, é que vem o maior problema, que é um problema de falta de critério. A gente estava aqui nessa reunião de hoje discutindo na CBF pontos que precisam ser melhorados no futebol brasileiro. Eu nunca questionei nem questiono a idoneidade de ninguém. Acho que a comissão de arbitragem faz um belo trabalho, participo das reuniões semanalmente com eles, mas é muito evidente que houve a falta de critério entre o lance do Fluminense e o lance do Palmeiras".

"A gente monta um elenco para disputar todas as competições, a gente entra numa rodada disputando o título brasileiro a três pontos do líder e a gente sai da rodada a cinco pontos do líder por conta de dois lances muito parecidos. Isso não tem nada a ver com o Palmeiras. O Palmeiras fez o papel dele lá e ganhou o jogo, mas a gente ficou muito incomodado com isso".