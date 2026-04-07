Rio — O Fluminense faz sua estreia na Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h, contra o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, Venezuela. O time carioca busca os três pontos fora de casa para começar em uma situação favorável no grupo C da competição.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva da "Paramount+" (streaming).
Como chega o Tricolor
O técnico Luis Zubeldía deverá contar com o retorno de Agustín Canobbio para o jogo. Além dele, os titulares poupados contra o Coritiba também devem voltar ao time. A equipe ainda não contará com Nonato e Bernal, que se recuperam de lesões.
Sendo assim, a escalação inicial deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.
A equipe venezuelana está invicta no ano, com cinco vitórias e cinco empates no Campeonato Venezuelano. O time do argentino Héctor Bidoglio terá a mesma equipe que tem feito essa boa campanha, com Flabian Londoño, principal contratação do ano, na referência do ataque,
Provavelmente, o clube entrará em campo com: Varela; Pena, Rivero, Gianoli e Gutiérrez; Correa, Perdomo e Cáceres; Ali Meza, Londoño e Paredes.
Arbitragem
Árbitro: José Burgos (Uruguai) Assistentes: Horacio Ferreiro (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai) VAR: Leodán González (Uruguai)
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