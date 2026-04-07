Luis Zubeldía, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/04/2026 07:29 | Atualizado 07/04/2026 07:55

Rio — O Fluminense faz sua estreia na Libertadores nesta terça-feira (7), às 19h, contra o Deportivo La Guaira, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, Venezuela. O time carioca busca os três pontos fora de casa para começar em uma situação favorável no grupo C da competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva da "Paramount+" (streaming).

Como chega o Tricolor





Sendo assim, a escalação inicial deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.



LEIA MAIS: Destaques, pontos fracos e mais: conheça o La Guaira, adversário do Fluminense na Libertadores O técnico Luis Zubeldía deverá contar com o retorno de Agustín Canobbio para o jogo. Além dele, os titulares poupados contra o Coritiba também devem voltar ao time. A equipe ainda não contará com Nonato e Bernal, que se recuperam de lesões.Sendo assim, a escalação inicial deve ser: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy.

Provável escalação do Deportivo La Guaira

A equipe venezuelana está invicta no ano, com cinco vitórias e cinco empates no Campeonato Venezuelano. O time do argentino Héctor Bidoglio terá a mesma equipe que tem feito essa boa campanha, com Flabian Londoño, principal contratação do ano, na referência do ataque,



Provavelmente, o clube entrará em campo com: Varela; Pena, Rivero, Gianoli e Gutiérrez; Correa, Perdomo e Cáceres; Ali Meza, Londoño e Paredes.

Arbitragem

Árbitro: José Burgos (Uruguai)

Assistentes: Horacio Ferreiro (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)

VAR: Leodán González (Uruguai)