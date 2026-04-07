Fluminense defende invencibilidade em estreias na Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense defende invencibilidade em estreias na LibertadoresLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 07/04/2026 16:55

Rio - Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense volta a disputar a competição continental após dois anos e inicia a busca pelo bicampeonato. O Tricolor estreia nesta terça-feira (7), às 19h (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, da Venezuela, fora de casa, pela primeira rodada da fase de grupos, e aposta no bom retrospecto contra venezuelanos e em estreias.

O Fluminense disputa a Libertadores pela 11ª vez na história. Ao todo, soma cinco vitórias e cinco empates em estreias. O Tricolor, inclusive, já estreou contra venezuelanos. Em 2013, quando disputou como o atual campeão brasileiro, venceu o Caracas por 1 a 0, no Estádio Olímpico de Caracas. Já na última vez que participou da competição, empatou com o Alianza Lima, do Peru, fora de casa.



Além do histórico positivo em estreias, o Fluminense também tem um retrospecto avassalador contra times venezuelanos. Na história, são oito jogos, sete vitórias e apenas uma derrota — para o Deportivo Itália, na Libertadores de 1971. Já nos confrontos contra Caracas, Zamora e Deportivo Galícia, o Tricolor venceu todos os seis jogos. O duelo contra o Deportivo La Guaira será inédito.

É a quinta vez que o Fluminense disputa a Libertadores nos últimos seis anos. Em 1971, 1985, 2011 e 2013, o Fluminense disputou a Libertadores sendo o atual campeão brasileiro. Já em 2008, ano em que obteve a sua segunda melhor campanha com o vice-campeonato, disputou por causa do título da Copa do Brasil do ano anterior. Em 2024, defendeu o título pela primeira vez na história.