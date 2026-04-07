Luís Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Luís Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Publicado 07/04/2026 14:16 | Atualizado 07/04/2026 14:21
O
Fluminense
divulgou a lista de jogadores relacionados para a estreia na fase de grupos da Libertadores, nesta terça-feira (7). O adversário do Tricolor será o Deportivo La Guaira, na Venezuela, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.
Luis Zubeldía contará com os
jogadores que haviam sido poupados diante do Coritiba, no Couto Pereira
. Por outro lado, Bernal e Nonato seguem fora, em recuperação de lesão.
Além do Deportivo La Guaira (VEN), o
Fluminense
enfrentará o Independiente Rivadavia (ARG) e o Bolívar (BOL) no Grupo C da Libertadores.
Os relacionados do Fluminense
. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes; . Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier; . Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e PH Ganso; . Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.
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