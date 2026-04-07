Luís Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a estreia na fase de grupos da Libertadores, nesta terça-feira (7). O adversário do Tricolor será o Deportivo La Guaira, na Venezuela, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.
Luis Zubeldía contará com os jogadores que haviam sido poupados diante do Coritiba, no Couto Pereira. Por outro lado, Bernal e Nonato seguem fora, em recuperação de lesão. 
Além do Deportivo La Guaira (VEN), o Fluminense enfrentará o Independiente Rivadavia (ARG) e o Bolívar (BOL) no Grupo C da Libertadores. 

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Millán, Renê e Samuel Xavier;
. Meio-campistas: Alisson, Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e PH Ganso;
. Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Savarino e Soteldo.