Samuel Xavier em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Lateral-direito do Fluminense, Samuel Xavier projetou a estreia na fase de grupos da Libertadores, nesta terça-feira (7). O Tricolor terá pela frente o Deportivo La Guaira, na Venezuela, às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV. O defensor destacou a dificuldade do duelo, mas mostrou estar confiante para voltar com os três pontos na bagagem. 
"A estreia traz um friozinho na barriga, mas sabemos da importância de disputar a Libertadores. Em 2023, fomos muito felizes, passa um filme na cabeça. A expectativa é maravilhosa, queremos fazer uma grande partida", contou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

"O jogo é muito difícil, sabemos disso. Mas estamos preparados, entrosados e esperamos continuar crescendo e evoluindo", complementou. 
Além do Deportivo La Guaira (VEN), o Fluminense enfrentará o Independiente Rivadavia (ARG) e o Bolívar (BOL) no Grupo C da Libertadores. 