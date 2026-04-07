Samuel Xavier em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
"O jogo é muito difícil, sabemos disso. Mas estamos preparados, entrosados e esperamos continuar crescendo e evoluindo", complementou.
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