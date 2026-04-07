Fluminense enfrentou o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na estreia na Libertadores - Juan Barreto / AFP

Fluminense enfrentou o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na estreia na LibertadoresJuan Barreto / AFP

Publicado 07/04/2026 20:57 | Atualizado 07/04/2026 20:58

Rio - Em um jogo de muitos erros e pouca inspiração, o Fluminense empatou sem gols com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, nesta terça-feira (7), e decepcionou na estreia na Libertadores. O Tricolor teve o controle das ações, mas não foi contundente e perdeu muitas oportunidades. O goleiro Cristopher Varela fez grandes defesas e foi o destaque da partida.

Com o empate sem gols, o Fluminense soma apenas um ponto, assim como o Deportivo La Guaira. Já o Deportivo Rivadavia-ARG venceu o Bolívar-BOL e largou na frente do Grupo C, com três pontos. O time argentino será o próximo adversário tricolor, no próximo dia 15, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor enfrenta o Flamengo, sábado (11), às 18h30, no mesmo estádio, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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Em um primeiro tempo morno e com muitos erros, o Fluminense não conseguiu tirar o zero do placar contra o Deportivo La Guaira. O Tricolor teve mais volume, controlou a posse de bola (59%) e criou mais chances, mas esbarrou no inspirado goleiro Cristopher Varela, que fez boas defesas. Na melhor oportunidade, o venezuelano defendeu uma finalização cara a cara com John Kennedy.

O Fluminense teve sete finalizações durante o primeiro tempo e acertou cinco no alvo, mostrando eficiência. John Kennedy foi responsável por três finalizações certas, mas todas foram defendidas por Cristopher Varela. Já o Deportivo La Guaira, por sua vez, tentou explorar o contra-ataque. O time venezuelano até conseguiu igualar na intensidade, mas ficou devendo na parte técnica.

O panorama não mudou muito no segundo tempo. O Fluminense continuou com controle das ações, mas não teve o mesmo espaço da primeira etapa para criar jogadas. As melhores oportunidades saíram dos pés de John Kennedy, que perdeu uma chance quase na marca da cal e chutou por cima. O camisa 9 também reclamou de um possível pênalti após ser puxado na área, mas nada foi marcado.

Após os 20 minutos, o jogo ficou truncado. Com isso, o Fluminense não conseguiu impor o mesmo ritmo e caiu de produção. Nem mesmo a mudança no trio de ataque surtiu efeito. O Deportivo La Guaira, por outro lado, se mostrou satisfeito com o empate e fez a famosa catimba. Nos acréscimos, Martinelli levou perigo em finalização da entrada da área, mas Cristopher Varela voltou a brilhar para garantir o zero no placar.

Deportivo La Guaira (VEN) 0 x 0 Fluminense

Libertadores - 1ª rodada da fase de grupos

Data: 07/04/2026

Local: Estádio Olímpico de Caracas, em Caracas, Venezuela

Deportivo La Guaira: Cristopher Varela; Luis Casimiro Peña, Carlos Rivero, Diego Osío e Jorge Gutierrez; Rommell Ibarra, José Correa (Carlos Faya) e Juan Luis Perdomo; Franco Cáceres (Yackson Rivas), Flabián Londoño (Alexis Rodríguez) e José Alí Mena (Junior Paredes). Técnico: Héctor Bidoglio

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Paulo Henrique Ganso) e Lucho Acosta (Cano); Savarino (Soteldo), Canobbio (Serna) e John Kennedy (Rodrigo Castillo). Técnico: Luis Zubeldía

Gols: -

Árbitro: José Burgos (URU)

Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Leodán González (URU)

Cartões amarelos: Diego Osío, Carlos Rivero, Jorge Gutiérrez, Junior Paredes (DLG); Luis Zubeldía (FLU)

Cartões vermelhos: -