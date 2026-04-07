Lima tem contrato com o América até o fim de 2026 - Reprodução/YouTube SportyNet

Lima tem contrato com o América até o fim de 2026Reprodução/YouTube SportyNet

Publicado 07/04/2026 17:43

Emprestado pelo Fluminense, Lima vive um período conturbado no América do México. O jornal 'Marca' afirmou nesta terça-feira (7) que a contratação do meia, junto com o brasileiro Raphael Veiga, foi uma “decepção” e criticou o desempenho ofensivo da equipe.



“A falta de criatividade ofensiva da equipe persiste apesar das contratações de Raphael Veiga e Vinicius Lima, dois brasileiros que o próprio Jardine pediu para o elenco e que teriam custado o cargo ao diretor esportivo Diego Ramírez”, escreveu o diário.