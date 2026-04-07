Lima tem contrato com o América até o fim de 2026Reprodução/YouTube SportyNet
“A falta de criatividade ofensiva da equipe persiste apesar das contratações de Raphael Veiga e Vinicius Lima, dois brasileiros que o próprio Jardine pediu para o elenco e que teriam custado o cargo ao diretor esportivo Diego Ramírez”, escreveu o diário.
O América do México também não passa por um bom momento na temporada. Sem vencer há três jogos, a equipe ocupa a sexta colocação, com 18 pontos. O time volta a campo nesta terça-feira (7), contra o Nashville, pelas quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.
Lima chegou ao clube mexicano em fevereiro de 2026. Até aqui, soma nove jogos, apenas um como titular, com um gol e uma assistência. O empréstimo vai até o fim do ano, com opção de compra.
O jogador estava no Fluminense desde dezembro de 2022, quando deixou o Ceará. Ao todo, marcou 16 gols e deu dez assistências em 168 partidas. Também conquistou a Libertadores (2023), a Recopa Sul-Americana (2024) e o Campeonato Carioca (2023).
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