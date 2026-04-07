Samuel Xavier lamentou a falta de inspiração do Fluminense na estreia na LibertadoresJuan Barreto / AFP
Samuel Xavier admite falta de inspiração do Fluminense em estreia: 'Libertadores é complicada'
Tricolor empatou sem gols com o Deportivo La Guaira, nesta terça-feira (7), na Venezuela
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