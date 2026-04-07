Samuel Xavier lamentou a falta de inspiração do Fluminense na estreia na Libertadores - Juan Barreto / AFP

Samuel Xavier lamentou a falta de inspiração do Fluminense na estreia na LibertadoresJuan Barreto / AFP

Publicado 07/04/2026 21:55 | Atualizado 07/04/2026 21:55

Rio - O Fluminense decepcionou na estreia na Libertadores. Em um jogo de muitos erros, o Tricolor não aproveitou as chances e empatou sem gols com o Deportivo La Guaira , nesta terça-feira (7), na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos. O lateral-direito Samuel Xavier admitiu a falta de inspiração e lamentou o tropeço.

"Não foi um jogo muito bom nosso, principalmente no primeiro tempo. Faltou a gente jogar mais próximo, como somos acostumados a fazer. Não conseguimos atrapalhar na pressão. Não foi a estreia que queríamos. A Libertadores é complicada, principalmente esses jogos", disse Samuel Xavier, que reclamou da atuação do árbitro uruguaio José Burgos.

Apesar da falta de inspiração, o Fluminense teve o controle da posse de bola e mais volume, mas faltou contundência. O time comandado pelo técnico Luis Zubeldía criou pelo menos três grandes chances, mas esbarrou na falta de pontaria de John Kennedy e a atuação inspirada do goleiro venezuelano Varela. O lateral-direito Samuel Xavier pontou como a Libertadores pode ser traiçoeira.

"Temos que estar preparados para tudo porque sabemos como a Libertadores é difícil. O calendário (do futebol brasileiro) é complicado, mas temos um grupo grande e qualificado. O professor (Luis Zubeldía) vai montar uma equipe boa e com velocidade para a gente jogar o clássico (contra o Flamengo)", completou Samuel Xavier.

Com o empate sem gols, o Fluminense soma apenas um ponto, assim como o Deportivo La Guaira. Já o Deportivo Rivadavia-ARG venceu o Bolívar-BOL e largou na frente do Grupo C, com três pontos. O time argentino será o próximo adversário tricolor, no próximo dia 15, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor enfrenta o Flamengo, sábado (11), às 18h30, no mesmo estádio, pela 11ª rodada do Brasileirão.