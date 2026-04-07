Bruno Lazaroni em treino do Vasco

O Dia
Argentina - Bruno Lazaroni analisou o empate do Vasco com o Barracas Central em 0 a 0, nesta terça-feira (7), pela Sul-Americana, e admitiu "um gostinho um pouco amargo". O auxiliar acredita que o time alternativo do Cruz-Maltino produziu para sair de campo com a vitória.
"Eu acho que a gente terminou o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente. A gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa rodada (da Sul-Americana)".
"Então, eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. A gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo que a gente podia ter saído com os três pontos".
O auxiliar Marcelo Salles foi quem ficou à beira do gramado, mas Lazaroni assinou a súmula e concedeu a entrevista coletiva. Na conversa após a partida, ele explicou a decisão do técnico Renato Gaúcho de montar o Vasco em uma linha de cinco defensores e também a opção por alguns atletas.
"Renato planejou para esse jogo, de forma inicial, espelhar o Barracas, que jogava no 5-3-2. Por isso nós iniciamos com Matheus França e Nuno, que são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação. E aí no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente".
Com o resultado, o Vasco somou um ponto, assim como o Barracas Central. O Grupo G da Sul-Americana também conta com Olimpia e Audax Italiano, que ainda jogarão na rodada.
Agora, o Cruz-Maltino foca no Brasileirão. O Vasco vai enfrentar o Remo no próximo sábado (11), a partir das 16h30, no Mangueirão.