Puma Rodríguez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/04/2026 13:38

Lateral-direito, Puma Rodríguez enalteceu a relação com Paulo Henrique e analisou a disputa pela titularidade no Vasco . O defensor quer aproveitar a estreia do Cruz-Maltino na fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (7). Ele estará na escalação inicial para encarar o Barracas Central (ARG), às 19h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola.

"Nós dois chegamos quase juntos, estamos aqui faz tempo. Nos conhecemos muito, temos uma relação positiva e a concorrência pela posição é boa", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.

O uruguaio, que é constantemente convocado para a seleção, comentou a expectativa por disputar a Copa do Mundo, entre junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. "Quero representar o meu país, claro, mas quem decide é o treinador", avaliou.