Puma Rodríguez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Lateral-direito, Puma Rodríguez enalteceu a relação com Paulo Henrique e analisou a disputa pela titularidade no Vasco. O defensor quer aproveitar a estreia do Cruz-Maltino na fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (7). Ele estará na escalação inicial para encarar o Barracas Central (ARG), às 19h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola.
"Nós dois chegamos quase juntos, estamos aqui faz tempo. Nos conhecemos muito, temos uma relação positiva e a concorrência pela posição é boa", disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube. 
O uruguaio, que é constantemente convocado para a seleção, comentou a expectativa por disputar a Copa do Mundo, entre junho e julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. "Quero representar o meu país, claro, mas quem decide é o treinador", avaliou. 
Em 2026, Puma Rodríguez soma três gols e três assistências em 15 jogos pelo Vasco, sendo 11 como titular. Sob o comando de Renato Gaúcho, o lateral-direito só esteve no time principal na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, de virada, em São Januário.