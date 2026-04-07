Rio — O Vasco faz sua estreia na Copa Sul-Americana contra o Barracas Central, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, nesta terça-feira (7), às 19h. O Cruz-Maltino busca a vitória para iniciar bem a competição, que garante nas oitavas apenas o primeiro colocado de cada grupo, enquanto o segundo precisa disputar um playoff com eliminados da Libertadores.
Onde assistir
O jogo terá transmissão exclusiva da "Paramount+" (streaming).
Como chega o Vasco
O clube carioca está focado no Campeonato Brasileiro, e portanto, mandou para a Argentina um time praticamente reserva. Renato Gaúcho ficou no Rio e a equipe será comandada pelo auxiliar Marcelo Salles, o "Fera".
Portanto, a escalação deve ser: Daniel Fuzato, Puma Rodríguez, Cuesta, Lucas Freitas e Riquelme Avellar; Hugo Moura, JP, Matheus França; Marino, Nuno Moreira e Spinelli.
O Barracas está na 9ª colocação do grupo B do Campeonato Argentino, com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 12 jogos. O técnico Pablo Insúa deve começar a partida com o esquema titular, formado por três zagueiros.
Sendo assim, os 11 iniciais prováveis do time são: Miño; Damián Martínez, Capraro, Rack, Demartini e Insúa; Miloc e Tapia; Maroni, Bruera e Gamba.
Arbitragem
Árbitro: Carlos Bentancur (Colômbia) Assistentes: Alexander Guzman (Colômbia) e Jhon Gallego (Colômbia) VAR: Leonard Mosquera (Colômbia)
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