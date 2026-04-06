Renato Gaúcho no clássico com o Botafogo, em São JanuárioAndré Durão / Ge
Imprensa internacional repercute crítica de Renato Gaúcho sobre erros de colombianos
Treinador do Vasco apontou dificuldades táticas de estrangeiros após derrota no clássico
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Treinador do Vasco apontou dificuldades táticas de estrangeiros após derrota no clássico
Renato vive dilema com ataque do Vasco e ainda busca equilíbrio defensivo
Treinador tem feito testes, mas ainda não se convenceu das opções
Especulado no Vasco, Walace é afastado pelo Cruzeiro por indisciplina
Volante teve nome vinculado ao Cruz-Maltino em março
Mesmo sem Renato Gaúcho, Vasco espera retomar a confiança na Sul-Americana
Cruz-Maltino terá time alternativo diante do Barracas Central (ARG), nesta terça-feira (7)
Renato Gaúcho não viaja para estreia do Vasco na Copa Sul-Americana
Técnico fica no Rio; time joga contra o Barracas Central, na Argentina, nesta terça-feira (7)
Vasco sofre dez gols em seis jogos sob comando de Renato Gaúcho
Cruz-Maltino tem instabilidade na defesa desde a passagem de Fernando Diniz
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