Renato Gaúcho tem seis jogos no comando do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho tem seis jogos no comando do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/04/2026 16:29





Nas partidas, a linha defensiva foi formada pela dupla de zaga Robert Renan e Saldivia, além dos laterais Paulo Henrique pela direita e Cuiabano pela esquerda. As exceções foram contra o Botafogo, quando Puma Rodríguez substituiu o lateral-direito, e nas partidas com Coritiba e Palmeiras, quando Piton entrou pelo setor esquerdo.



Além disso, o Vasco também carrega a marca de ter sofrido gols em todos os dez jogos do Campeonato Brasileiro até agora, contabilizando a passagem do técnico anterior, Fernando Diniz. O clube tem a quarta pior defesa da competição. Rio — Após perder de virada para o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado (4) , o Vasco chegou à marca negativa de ter sofrido dez gols em todos os seis jogos de Renato Gaúcho como técnico do time. Ele assumiu a equipe antes do jogo contra o Palmeiras, em 12 de março.Nas partidas, a linha defensiva foi formada pela dupla de zaga Robert Renan e Saldivia, além dos laterais Paulo Henrique pela direita e Cuiabano pela esquerda. As exceções foram contra o Botafogo, quando Puma Rodríguez substituiu o lateral-direito, e nas partidas com Coritiba e Palmeiras, quando Piton entrou pelo setor esquerdo.Além disso, o Vasco também carrega a marca de ter sofrido gols em todos os dez jogos do Campeonato Brasileiro até agora, contabilizando a passagem do técnico anterior, Fernando Diniz. O clube tem a quarta pior defesa da competição.

No clássico deste sábado, o time sofreu um gol com Villalba cabeceando nas costas de Cuiabano e outro em contra-ataque do Botafogo, em momento que os jogadores do Vasco pararam para reclamar de uma falta no meio-campo, e Matheus Martins chutou de longe.

Na entrevista coletiva após o duelo, Renato Gaúcho destacou como "erros bobos" podem custar os três pontos. "Saímos na frente, começamos bem na partida, e por erros nossos, erros até infantis, já até falei para eles de novo no vestiário, nós deixamos de novo de fazer em alguns lances, e pagamos por isso. Futebol é atenção durante os 90 minutos."



O Vasco volta a campo para enfrentar o Barracas Central na Argentina, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (7), às 19h.

Veja os jogos do Vasco com Renato Gaúcho

12/3 - Vasco 2x1 Palmeiras

15/3 - Cruzeiro 3x3 Vasco

18/3 - Vasco 3x2 Fluminense

22/3 - Vasco 2x1 Grêmio

1º/4 - Coritiba 1x1 Vasco

4/4 - Vasco 1x2 Botafogo