Nas partidas, a linha defensiva foi formada pela dupla de zaga Robert Renan e Saldivia, além dos laterais Paulo Henrique pela direita e Cuiabano pela esquerda. As exceções foram contra o Botafogo, quando Puma Rodríguez substituiu o lateral-direito, e nas partidas com Coritiba e Palmeiras, quando Piton entrou pelo setor esquerdo.
Além disso, o Vasco também carrega a marca de ter sofrido gols em todos os dez jogos do Campeonato Brasileiro até agora, contabilizando a passagem do técnico anterior, Fernando Diniz. O clube tem a quarta pior defesa da competição.
No clássico deste sábado, o time sofreu um gol com Villalba cabeceando nas costas de Cuiabano e outro em contra-ataque do Botafogo, em momento que os jogadores do Vasco pararam para reclamar de uma falta no meio-campo, e Matheus Martins chutou de longe.
Na entrevista coletiva após o duelo, Renato Gaúcho destacou como "erros bobos" podem custar os três pontos. "Saímos na frente, começamos bem na partida, e por erros nossos, erros até infantis, já até falei para eles de novo no vestiário, nós deixamos de novo de fazer em alguns lances, e pagamos por isso. Futebol é atenção durante os 90 minutos."
O Vasco volta a campo para enfrentar o Barracas Central na Argentina, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (7), às 19h.
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