Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Botafogo em São Januário, neste sábado (4), e confirmou os retornos de Andrés Gómez, Cuiabano, Puma Rodríguez e Spinelli. O Clássico da Amizade começará às 21h.
Dos quatro retornos, Cuiabano e Spinelli foram as boas notícias do treino de sexta-feira (3). Recuperados de problemas físicos, eles participaram da atividade sem qualquer limitação e voltaram à lista de relacionados.
Já Andrés Gómez foi desfalque no empate em 1 a 1 com o Coritiba porque cumpria suspensão automática. Já Puma Rodríguez esteve fora por causa da Data Fifa, em que esteve com a seleção uruguaia.
Por outro lado, Renato Gaúcho não contará com Brenner, que se machucou diante do Coritiba. Em nota, o Cruz-Maltino atualizou a situação do atacante: "o atleta realizou exame de imagem, que não detectou lesão. Ainda se queixa de dores no joelho direito por conta do trauma e foi preservado pela comissão técnica".
Veja os relacionados do Vasco
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Boletim médico:
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