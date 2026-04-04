Andrés Gomez vive grande fase no Vasco - Matheus Lima/Vasco

Andrés Gomez vive grande fase no VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/04/2026 18:54

Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Botafogo em São Januário, neste sábado (4), e confirmou os retornos de Andrés Gómez, Cuiabano, Puma Rodríguez e Spinelli. O Clássico da Amizade começará às 21h.

Dos quatro retornos, Cuiabano e Spinelli foram as boas notícias do treino de sexta-feira (3). Recuperados de problemas físicos, eles participaram da atividade sem qualquer limitação e voltaram à lista de relacionados.

Já Andrés Gómez foi desfalque no empate em 1 a 1 com o Coritiba porque cumpria suspensão automática. Já Puma Rodríguez esteve fora por causa da Data Fifa, em que esteve com a seleção uruguaia.

Por outro lado, Renato Gaúcho não contará com Brenner, que se machucou diante do Coritiba. Em nota, o Cruz-Maltino atualizou a situação do atacante: "o atleta realizou exame de imagem, que não detectou lesão. Ainda se queixa de dores no joelho direito por conta do trauma e foi preservado pela comissão técnica".

Veja os relacionados do Vasco

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Boletim médico:



: o atleta realizou exame de imagem, que não detectou lesão. Ainda se queixa de dores no joelho direito por conta do trauma e foi preservado pela comissão técnica.#VASxBOT… pic.twitter.com/FEvuSGb79E — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 4, 2026

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo.

DEFENSORES: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Robert Renan e Saldivia.

MEIO-CAMPISTAS: Barros, Hugo Moura, JP, Rojas, Tchê Tchê e Thiago Mendes.

ATACANTES: Adson, Andrés Gómez, David, João Vitor Fonseca, Marino Hinestroza, Matheus França, Nuno Moreira e Spinelli.