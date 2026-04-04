Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

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Rio — O lateral-esquerdo Cuiabano elogiou a relação com o técnico Renato Gaúcho, que o revelou quando comandou o Grêmio em 2023. O jogador afirmou, em entrevista ao "ge", ter gratidão ao treinador e comentou sobre o reencontro com o Botafogo, seu ex-clube, no clássico deste sábado (4).
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Renato Gaúcho está invicto pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco
Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

"Uma linda história que a gente tem, né? Foi ele quem me subiu da base pro profissional, então sou somente grato a ele. Acho que, se não fosse ele ver o meu trabalho que eu fazia na base, não estaria no profissional", disse.

O atleta de 23 anos também relembrou o seu retorno ao Brasil, depois de uma rápida passagem no futebol inglês em 2025, e garantiu se sentir "em casa" jogando no Cruz-Maltino.

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"Eu cheguei em janeiro e, em dezembro, tive as férias. Acho que eu tinha que passar pela adaptação de treinos físicos lá. Treinei com a equipe principal, e em alguns momentos eu treinei com a sub-21, que foram os dois jogos que fiz. E também falo que é um recomeço porque o Vasco me deu a oportunidade de voltar ao Brasil, volto mais maduro, bem e jogando, dando boa resposta."

Reencontro

O lateral-esquerdo também falou do seu sentimento de gratidão pelo Botafogo e relembrou a temporada de 2024, que terminou com os títulos da Libertadores e Campeonato Brasileiro pelo Alvinegro.

"Somente grato ao Botafogo pelas oportunidades de estar no futebol. Foi uma experiência enorme para mim. Vivi um ano espetacular em 2024, ganhamos títulos. E a gente vai aprendendo também no dia a dia. Alex Telles era um cara muito experiente, o Marçal também, aprendi muito com eles", destacou.

Cuiabano reencontra seu ex-clube no clássico deste sábado (4), às 21h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.