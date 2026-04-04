Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
"Uma linda história que a gente tem, né? Foi ele quem me subiu da base pro profissional, então sou somente grato a ele. Acho que, se não fosse ele ver o meu trabalho que eu fazia na base, não estaria no profissional", disse.
O atleta de 23 anos também relembrou o seu retorno ao Brasil, depois de uma rápida passagem no futebol inglês em 2025, e garantiu se sentir "em casa" jogando no Cruz-Maltino.
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Reencontro
"Somente grato ao Botafogo pelas oportunidades de estar no futebol. Foi uma experiência enorme para mim. Vivi um ano espetacular em 2024, ganhamos títulos. E a gente vai aprendendo também no dia a dia. Alex Telles era um cara muito experiente, o Marçal também, aprendi muito com eles", destacou.
Cuiabano reencontra seu ex-clube no clássico deste sábado (4), às 21h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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