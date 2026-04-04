Thiago Mendes cobrou mais atenção da equipeMatheus Lima / Vasco

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Rio — O meia Thiago Mendes, capitão do Vasco, considerou que a torcida do Cruz-Maltino teve razão ao vaiar o time após a derrota de virada para o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado (4), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao "SporTV" após o duelo, o atleta destacou, ainda, que os erros cometidos pela equipe custaram a vitória.

"Acho que eles têm razão de vaiar. Acho que eles pagaram para assistir um espetáculo de jogo, vitória, pra voltar para casa feliz. Infelizmente isso não aconteceu. É frustrante, pra mim principalmente. Como nós fizemos 1 a 0, não conseguimos segurar um jogo que estava fácil, estava na nossa mão, tomamos dois gols desnecessários, no meu ponto de vista, falhas, mas infelizmente, acontece", disse.
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"É futebol. Temos que estar mais ligados no que acontece no jogo. Infelizmente cometemos falhas, e isso não pode acontecer", seguiu.
Thiago também falou sobre o próximo jogo do time, pela Copa Sul-Americana, e reforçou a necessidade de superar a derrota. "Agora é levantar a cabeça, trabalhar. Já temos um jogo importante pela Copa Sul-Americana e vamos buscar um resultado positivo, agora fora de casa", afirmou. O Vasco encara o Barracas Central na próxima terça-feira (7), às 19h, na Argentina.