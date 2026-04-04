Thiago Mendes cobrou mais atenção da equipe - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes cobrou mais atenção da equipeMatheus Lima / Vasco

Publicado 04/04/2026 23:32 | Atualizado 04/04/2026 23:35





"Acho que eles têm razão de vaiar. Acho que eles pagaram para assistir um espetáculo de jogo, vitória, pra voltar para casa feliz. Infelizmente isso não aconteceu. É frustrante, pra mim principalmente. Como nós fizemos 1 a 0, não conseguimos segurar um jogo que estava fácil, estava na nossa mão, tomamos dois gols desnecessários, no meu ponto de vista, falhas, mas infelizmente, acontece", disse. Rio — O meia Thiago Mendes, capitão do Vasco, considerou que a torcida do Cruz-Maltino teve razão ao vaiar o time após a derrota de virada para o Botafogo por 2 a 1 na noite deste sábado (4) , em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao "SporTV" após o duelo, o atleta destacou, ainda, que os erros cometidos pela equipe custaram a vitória."Acho que eles têm razão de vaiar. Acho que eles pagaram para assistir um espetáculo de jogo, vitória, pra voltar para casa feliz. Infelizmente isso não aconteceu. É frustrante, pra mim principalmente. Como nós fizemos 1 a 0, não conseguimos segurar um jogo que estava fácil, estava na nossa mão, tomamos dois gols desnecessários, no meu ponto de vista, falhas, mas infelizmente, acontece", disse.

"É futebol. Temos que estar mais ligados no que acontece no jogo. Infelizmente cometemos falhas, e isso não pode acontecer", seguiu.

Thiago também falou sobre o próximo jogo do time, pela Copa Sul-Americana, e reforçou a necessidade de superar a derrota. "Agora é levantar a cabeça, trabalhar. Já temos um jogo importante pela Copa Sul-Americana e vamos buscar um resultado positivo, agora fora de casa", afirmou. O Vasco encara o Barracas Central na próxima terça-feira (7), às 19h, na Argentina.