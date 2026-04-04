Mosaico da torcida do Vasco, antes do clássico contra o Botafogo - Reprodução / VascoTV

Mosaico da torcida do Vasco, antes do clássico contra o BotafogoReprodução / VascoTV

Publicado 04/04/2026 21:28

Rio — A torcida do Vasco provocou o Botafogo em São Januário antes do confronto entre as equipes, na noite deste sábado (4), com um mosaico que mostrou os números do retrospecto do confronto, favoráveis ao Cruz-Maltino.

A arte também exibiu uma manchete da maior goleada do clássico, no placar de 7 a 0 para os vascaínos, e a frase "Botafogo é bairro! O maior freguês da história".



Além disso, o sistema de som do estádio também reproduziu o barulho de alerta do metrô do Rio para indicar uma parada, com os dizeres: "próxima parada: Botafogo".