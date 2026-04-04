Mosaico da torcida do Vasco, antes do clássico contra o BotafogoReprodução / VascoTV
Além disso, o sistema de som do estádio também reproduziu o barulho de alerta do metrô do Rio para indicar uma parada, com os dizeres: "próxima parada: Botafogo".
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Mosaico da torcida do Vasco, antes do clássico contra o BotafogoReprodução / VascoTV
Torcida do Vasco provoca Botafogo com mosaico antes de clássico
Arte exibe goleadas do Cruz-Maltino e retrospecto do confronto; sistema de som de São Januário reproduziu alerta do metrô
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