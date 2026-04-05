Renato Gaúcho, em entrevista coletiva após o clássico contra o Botafogo - Reprodução / Vasco TV

Renato Gaúcho, em entrevista coletiva após o clássico contra o BotafogoReprodução / Vasco TV

Publicado 05/04/2026 00:19





"Não adianta ficar dando desculpa de falta de tempo para treinar, até porque os erros que cometemos hoje foram os erros que corrijo sempre no vídeo, fico lá um bom tempo falando exatamente isso. Costumo falar que os pequenos detalhes no futebol fazem um estrago enorme, e fizeram de novo hoje", disse.



Renato destacou que o time fez "o mais difícil" na partida. "Saímos na frente, começamos bem na partida, e por erros nossos, erros até infantis, já até falei para eles de novo no vestiário, nós deixamos de novo de fazer em alguns lances, e pagamos por isso. Futebol é atenção durante os 90 minutos."



O treinador também comentou sobre uma polêmica envolvendo a arbitragem. "Quando terminou o jogo, fui falar com o árbitro que na falta que a gente tomou gol do Botafogo, ele inverteu a falta. Ele falou: 'Não, Renato, você vai ver lá no vídeo que o teu jogador, o Barros, fez a falta'. Fui ver o vídeo e não, foi o jogador do Botafogo que fez a falta no Barros. Não estou dando desculpa, foi um erro nosso, coletivo, e tomamos o gol. Faltou atenção, mas ele inverteu a falta", explicou. Rio — O Vasco sofreu sua primeira derrota desde o retorno do técnico Renato Gaúcho. Em coletiva de imprensa após o jogo contra o Botafogo , neste sábado (4), o treinador opinou que o time cometeu erros decisivos para o resultado e também analisou o planejamento para o próximo duelo do time, pela Copa Sul-Americana."Não adianta ficar dando desculpa de falta de tempo para treinar, até porque os erros que cometemos hoje foram os erros que corrijo sempre no vídeo, fico lá um bom tempo falando exatamente isso. Costumo falar que os pequenos detalhes no futebol fazem um estrago enorme, e fizeram de novo hoje", disse.Renato destacou que o time fez "o mais difícil" na partida. "Saímos na frente, começamos bem na partida, e por erros nossos, erros até infantis, já até falei para eles de novo no vestiário, nós deixamos de novo de fazer em alguns lances, e pagamos por isso. Futebol é atenção durante os 90 minutos."O treinador também comentou sobre uma polêmica envolvendo a arbitragem. "Quando terminou o jogo, fui falar com o árbitro que na falta que a gente tomou gol do Botafogo, ele inverteu a falta. Ele falou: 'Não, Renato, você vai ver lá no vídeo que o teu jogador, o Barros, fez a falta'. Fui ver o vídeo e não, foi o jogador do Botafogo que fez a falta no Barros. Não estou dando desculpa, foi um erro nosso, coletivo, e tomamos o gol. Faltou atenção, mas ele inverteu a falta", explicou.

Além disso, o técnico vascaíno falou da escolha em poupar parte do elenco para o duelo na Copa Sul-Americana.



"Nós já temos um grupo reduzido. Temos jogadores no departamento médico. Estamos jogando a cada três dias. Hoje, eu mudei praticamente 50% justamente para poder dar mais gás, mais fôlego pelo desgaste que o time vem tendo. Amanhã de manhã cedo a gente vai treinar, e à noite, tem a viagem para a Argentina. Uma pedreira. Não tem como levar todo mundo para a Argentina, ter o desgaste de volta e atravessar o Brasil todo para ir a Belém. Os jogadores são humanos, não estão de férias."



"A gente não está deixando a [Copa] Sul-Americana de lado, muito pelo contrário. A prioridade é o Brasileiro, mas também não adianta querer insistir, colocar jogadores e daqui a pouco, além de termos um grupo reduzido, a gente perder mais jogadores para o departamento médico. E aí, a conta chega e você não tem o grupo nem do Brasileiro e nem da Sul-Americana", concluiu.



O Vasco enfrenta o Barracas Central pelo torneio continental na próxima terça-feira (7), às 19h.